Удар по Харкову: рятувальники показали фото та відео з наслідками

За попередньою інформацією, під завалами ще можуть перебувати люди

Наразі на місці тривають пошуково-рятувальні роботи та ліквідація пожежі

У Харкові внаслідок російського ракетного удару зруйновано житловий будинок у Київському районі. Фахівці ДСНС розповіли про наслідки та показали кадри з місця удару, пише «Главком».

Унаслідок обстрілу зруйновано під’їзд п’ятиповерхового будинку з першого по п’ятий поверхи, а також пошкоджено конструкції квартир четвертого та п’ятого поверхів сусіднього будинку.

Нагадаємо, у Харкові внаслідок ракетного удару по Київському району зросла кількість постраждалих. Наразі відомо щонайменше про 10 поранених, серед яких троє дітей, одна людина загинула.

До слова, цієї ночі у місті Новодністровськ цієї ночі пролунали вибухи під час ворожої атаки крилатими ракетами та ударними безпілотниками.

Цієї ночі у Києві та області також прогриміла серія потужних вибухів. Окупанти завдали ударів по столиці балістичними ракетами та ударними безпілотниками.

Перші наслідки атаки зафіксовано у Деснянському районі.