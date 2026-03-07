Головна Країна Події в Україні
Удар по Харкову: рятувальники показали фото та відео з наслідками

Іванна Гончар
glavcom.ua
Іванна Гончар
Удар по Харкову: рятувальники показали фото та відео з наслідками
За попередньою інформацією, під завалами ще можуть перебувати люди
фото: ДСНС

Наразі на місці тривають пошуково-рятувальні роботи та ліквідація пожежі

У Харкові внаслідок російського ракетного удару зруйновано житловий будинок у Київському районі. Фахівці ДСНС розповіли про наслідки та показали кадри з місця удару, пише «Главком».

Унаслідок обстрілу зруйновано під’їзд п’ятиповерхового будинку з першого по п’ятий поверхи, а також пошкоджено конструкції квартир четвертого та п’ятого поверхів сусіднього будинку.

Наразі на місці тривають пошуково-рятувальні роботи та ліквідація пожежі. За попередньою інформацією, під завалами ще можуть перебувати люди.

Нагадаємо, у Харкові внаслідок ракетного удару по Київському району зросла кількість постраждалих. Наразі відомо щонайменше про 10 поранених, серед яких троє дітей, одна людина загинула. 

До слова, цієї ночі у місті Новодністровськ цієї ночі пролунали вибухи під час ворожої атаки крилатими ракетами та ударними безпілотниками. 

Цієї ночі у Києві та області також прогриміла серія потужних вибухів. Окупанти завдали ударів по столиці балістичними ракетами та ударними безпілотниками.

Перші наслідки атаки зафіксовано у Деснянському районі.



У Харкові зруйновано цілий під'їзд: є загибла, під завалами люди

У Новодністровську на Буковині прогриміли вибухи

Харків. Російська ракета влучила у багатоповерхівку

Росіяни атакували Полтавщину: пошкоджені приватні будинки

Склади боєприпасів, ракетні комплекси та вертоліт Ка-27: Сили оборони уразили важливі цілі ворога


