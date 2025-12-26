Головна Країна Кримінал
ВАКС відмовив Міндічу та Цукерману брати участь в судовому засіданні по відеозв'язку, – адвокат

Дарія Демяник
glavcom.ua
Дарія Демяник
ВАКС відмовив Міндічу та Цукерману брати участь в судовому засіданні по відеозв'язку, – адвокат
Олександр Цукерман та Тимур Міндіч
Детектив виступив проти і слідчий суддя відхилив клопотання захисту

Вищий антикорупційний суд відхилив клопотання адвокатів Тимура Міндіча і Олександра Цукермана щодо їх участі в судовому процесі по відеоконференції. Про це повідомив адвокат Олександр Готін.

За його словами, під час розгляду Вищим антикорупційним судом клопотання НАБУ про продовження строку досудового розслідування у справі про корупцію в «Енергоатомі» надійшло звернення від захисту щодо бажання Тимура Міндіча та Олександра Цукермана брати участь у судовому засіданні й надати пояснень щодо своєї невинуватості.

Детектив виступив проти і слідчий суддя Ігор Строгий відхилив клопотання захисту.

«Згідно з ст. 6 Європейської Конвенції з прав людини та ст. 63 Конституції України будь-яка особа, якій висунуто звинувачення, має право на захист, на доступ до правосуддя. Одна з форм реалізації цього права – постати перед судом і дати свідчення. Існує два законні способи участі особи в судовому засіданні – або вона особисто прийшла, або бере участь у відеоконференції.

В Україні на підставі Положення про порядок функціонування Єдиної судової інформаційно-телекомунікаційної системи запроваджено дію підсистем «Електронний суд» та відеоконференцзв'язку.

Людина реєструється в цій системі, здійснюється її повна ідентифікація і через цю систему відбувається участь у суді. Зокрема, вона отримує можливість подання документів до суду онлайн, отримувати судові рішення у своєму електронному кабінеті, брати участь у судових засіданнях дистанційно шляхом відеоконференції, оплачувати судовий збір тощо.

Не лише адвокати Міндіча і Цукермана, але й адвокати інших учасників просили суддю допустити цих осіб до участі в судовому засіданні, щоб вони могли реалізувати своє конституційне право предстати перед судом і захищатися від звинувачення, на що один з детективів заявив, що вони проти. Суд, в свою чергу, пристав на сторону НАБУ. Є непоодинокими приклади, коли Верховний Суд допускає до відеоконференції навіть людей, які перебувають в розшуку. І це – абсолютно законно, бо якщо особа з'являється, розшук припиняється і вона не може бути недопущена до суду. І для ВАКС практика допуску учасників, які перебувають закордоном, до участі в засіданнях в режимі конференції – типова, причому нерідко ці особи допускаються в відео навіть через мобільні телефони і побутові месенджери.

А тут Тимур Міндіч і Олександр Цукерман пройшли офіційну авторизацію в спеціалізованому сервісі «Електронний Суд», просять допустити їх до судового засідання, детектив проти, суд проти, незрозуміло чому така позиція», – наголосив він.

Олександр Готін також заявив, що чи не вперше у своїй практиці стикається з ситуацією, коли детективи просять продовжити строк розслідування одразу з двох до 12 місяців.

«Закон визначає процедуру розслідування наступним чином: спочатку дається два місяці. Потім, якщо не вистачає, детектив йде до прокурора і останній продовжує слідство ще на місяць. Далі, якщо цього замало, йдуть до слідчого судді і строк продовжується від 4 до 6 місяців. І лише якщо справа виняткової складності строк може бути продовжено в діапазоні від шести до дванадцяти місяців.

Тобто, закон спеціально передбачає ступінчасту процедуру, щоб слідство не зловживало правами. Слідчий суддя періодично перевіряє перебіг і результати розслідування – чи є прогрес, чи робиться щось. А коли з двох одразу просять продовжити до 12 місяців, то це може означати, що в медіа заявили про викриття резонансного злочину, про вручення підозр фігурантам, про обрання жорстких запобіжних заходів підозрюваним, а в дійсності доказів недостатньо. Таке часто буває, коли в погоні за медійним ефектом анонсуються гучні викриття, суспільні очікування завищуються, а в фіналі орган розслідування стикається зі зворотним ефектом своєї медіактивності – він не може дати обіцяних суспільству результатів, бо одвічно їх не могло бути. Вихід з цієї ситуації – якомога подалі відтягнути момент звітування про невтішні підсумки розслідування. Що зараз можна спостерігати?

НАБУ в ЗМІ заявило, що розкрило злочинну організацію, при цьому, на наступні десять місяців детективи виходять з-під судового контролю і далі продовжують транслювати суспільству лише ту інформацію, яка їм зручна, підігріваючи інформаційну складову кримінального провадження. Тільки, як показує життя, вона не завжди відповідає дійсності. І якщо слідчий суддя ВАКС впродовж наступних 10 місяців не бути здійснювати судового контролю за розслідуванням і не буде перевіряти що дійсно робиться, а чого важливого не робиться, – громада буде позбавлена можливості знати де правда, а де лукавство. Поетапне продовження строків – уніфікована з європейськими стандартами процедура відправлення правосуддя. А вони намагаються його уникнути», – наголосив він.

Нагадаємо, детективи звернулись у ВАКС з клопотанням про продовження досудового розслідування на 12 місяців до листопада 2026 року, слідчий суддя Строгий частково задовільнив клопотання і продовжив досудове розслідування до 9 місяців.

Раніше про підозру 10-11 листопада 2025 року повідомлено бізнесмену Тимуру Міндічу, Ігорю Миронюку, виконавчому директору з фізичного захисту та безпеки АТ «НАЕК «Енергоатом» Дмитру Басову, Олександру Цукерману, Ігорю Фурсенку, Лесі Устименко, Людмилі Зоріній та ексвіцепрем'єр-міністру України Олексію Чернишову.

Теги: прокурор адвокат слідство суддя Енергоатом розслідування Антикорупційний суд Тимур Міндіч Олександр Цукерман

