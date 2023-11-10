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Безугла пропонує запровадити «сухий закон» для військового керівництва

Іванна Гордійчук
glavcom.ua
Безугла пропонує запровадити «сухий закон» для військового керівництва
фото: Мар’яна Безугла/Facebook

Безугла звернулась до Залужного з проханням «прибрати нарешті радянщину» із ЗСУ

Нардепка від «Слуги народу» Мар'яна Безугла закликає запровадити «сухий закон» серед військового керівництва в умовах військового стану. Відповідне звернення до міністр оборони Рустема Умєрова та головнокомандувача ЗСУ Валерія Залужного вона направила та опублікувала у Facebook.

«Звернення щодо вживання спиртного. Вважаю неприйнятними VIP-святкування в тилу, коли в бригадах пекло боротьби. Але прошу приділити увагу культурі та порядку на всіх рівнях та прибрати нарешті радянщину», – йдеться в повідомленні.

Безугла пропонує запровадити «сухий закон» для військового керівництва фото 1
Безугла пропонує запровадити «сухий закон» для військового керівництва фото 2

Нагадаємо, раніше Безугла розказала, як хотіла врятувати Залужного.

Також депутатка опублікувала дивне опитування та розбурхала мережу.

Теги: ЗСУ війна Мар’яна Безугла Валерій Залужний

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