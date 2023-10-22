«Слуга» Безугла опублікувала дивне опитування та розбурхала мережу

Мар’яна Безугла поцікавилася в українців, чи бажають вони народним депутатам смерті

Депутатка від «Слуги народу», заступниця голови парламентського комітету з питань нацбезпеки, оборони та розвідки Мар’яна Безугла на своїй сторінці у Facebook опублікувала дивне опитування. Вона поцікавилася в українців, чи бажають вони народним депутатам смерті. Цікаво, що 61% тих, хто проголосував, обрали варіант «Так».

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У коментарях користувачі реагували на запитання по-різному. Хтось цікавився, чи все гаразд у самої Безуглої, інші нарікали, що питання надто загальне, мовляв, усім народним обранцям померти не бажаємо, а ось окремим – так точно. Ще частина жартувала, що набагато жорстокіше буде змусити нардепів жити на мінімальну пенсію.

«Тю, все одне всі помруть. Нащо витрачати бажання на купку малознайомих людей?», «Смерті ні, а правосуддя так!», «Мар'яно,з вами все нормально? Запитання досить таки неадекватне», – ідеться у коментарях.

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Утім, Безуглій цього опитування здалося замало, і вона опублікувала наступне: «Чи бажаєте ви, щоб нардепи поточного скликання Верховної Ради України сиділи у в’язниці?». Тут варіантів відповіді вже було більше. 58% проголосували за «Більшість так, але є нормальні».

Раніше Мар’яна Безугла звернулася до Служби безпеки України з проханням здійснити перевірку усіх, хто проігнорував голосування за заборону Московської церкви, не перебуваючи при цьому на лікарняному чи у відрядженні. Свою ініціативу вона пояснила неординарністю релігійної теми та її впливом на нацбезпеку.