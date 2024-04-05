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Лубінець пояснив, у чому складність обміну бійців «Азова»

Валерій Ульяненко
glavcom.ua
Лубінець пояснив, у чому складність обміну бійців «Азова»
Окупанти не думали, що захисники «Азовсталі» кілька місяців захищатимуться в надлюдських умовах
фото: Координаційний штаб з питань поводження з військовополоненими/Telegram

Росіяни продовжують робити показові «судилища» над захисниками Маріуполя і засуджують їх на довготривалі терміни

Процес обміну бійців «Азову» та інших захисників Маріуполя проходить зі складнощами, оскільки росіяни продовжують робити над ними показові «судилища». Про це повідомив омбудсмен з прав людини Дмитро Лубінець в інтерв'ю «Суспільному».

Лубінець зазначив, що складнощі виникають не лише щодо звільнення «азовців», але й щодо воїнів 36-ї окремої бригади морської піхоти та інших українських військових, які боронили Маріуполь. РФ продовжує робити показові «судилища» над захисниками Маріуполя і засуджує їх на довготривалі терміни.

«Бо всі розуміють, чим став для російської армії Маріуполь. Вони не думали, що так довго, в такому стані – оточення, неможливість доставити ні харчі, ні медикаменти, ні боєприпаси, хлопці й дівчата будуть продовжувати воювати», – підкреслив обмудсмен.

Нагадаємо, бійці «Азову», 36-ї бригади та інші захисники протягом кількох місяців у 2022 році стояли на обороні Маріуполя. Осередком оборони міста став металургійний комбінат «Азовсталь». Для збереження життів українські військові за наказом командування здалися у полон, однак процес їх повернення досі не завершився.

Раніше президент України Володимир Зеленський наголосив, що Україна намагається знайти посередників для того, щоби проводити обміни полоненими з Росією. Зокрема, це стосується звільнення захисників «Азовсталі». 

В Ростові-на-Дону розпочався новий суд над військовослужбовцями полку «Азов». Росіяни намагаються засудити до довічного ув’язнення 24 «азовців» за оборону Маріуполя. Зокрема, українським військовим інкримінують так зване «силове захоплення влади» та «участь в терористичній організації».

Нагадаємо, 21 вересня 2022 року Віктора Медведчука Україна обміняла на 215 українських військових, зокрема пʼятьох командирів полку «Азов». Крім того, Росія повернула з українського полону 56 своїх військовослужбовців. «Азовці», згідно з початковими домовленостями Москви і Анкари, мали перебувати в Туреччині до закінчення війни між Росією та Україною, але в липні вони повернулися на батьківщину, а потім – на фронт.

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Теги: Маріуполь полон військові звільнення Азовсталь росіяни Лубінець Азов

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