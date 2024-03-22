Головна Новини
search button user button menu button

Андрій Білецький про наступ росіян під Авдіївкою: «Ця кампанія зараз найскладніша»

Іван Гавриляк
glavcom.ua
Андрій Білецький про наступ росіян під Авдіївкою: «Ця кампанія зараз найскладніша»
Полковник Андрій Білецький виступив по відеозв'язку
фото: Київський безпековий форум

«Главком» – інформаційний партнер Київського безпекового форуму. Цього року на його полях беруть участь понад 80 іноземних та українських спікерів

Українські війська роблять все можливе й неможливе, щоб зупинити наступ росіян. Про це заявив полковник Андрій Білецький, командир Третьої окремої штурмової бригади у складі Сухопутних військ Збройних Сил України під час 16-го щорічного Київського Безпекового Форуму, заснованого Фондом Арсенія Яценюка «Відкрий Україну».

Він зазначив, що Третя штурмова бригада нині воює на Авдіївському напрямку, і цей напрямок є зараз основним для наступу противника.

«Ця кампанія зараз найскладніша. Я не скажу, що росіяни стали краще воювати. Але можна говорити, що воювати вони стали на порядок ресурсніше», – сказав Білецький.

«Українські війська роблять все можливе й неможливе, щоб зупинити росіян під Авдіївкою. Зараз ми бачимо ознаки стабілізації», – додав він.

За словами Андрія Білецького, росіяни несуть значні втрати.

«За 2 неповних місяці дій бригади під Авдіївкою знищено 2,5 тисячі російських солдатів, 18 танків, понад 50 одиниць легкої бронетехніки», – сказав він.

Командир Третьої штурмової наголосив, що для ефективної протидії ворогу має бути ухвалений закон про мобілізацію, а Захід надати необхідне озброєння.

Відповідаючи на питання, що найбільш зараз необхідно Україні, Білецький сказав: «У таких випадках я кажу: абсолютно все. Не існує якої ракети чи літака, які вирішують всі питання на фронті. Зброя на війні – це завжди сукупність засобів».

«Україні потрібне озброєння всіх рівнів. У першу чергу це засоби ППО – військово-повітряна складова, де ми з росіянами тягатись не можемо, а також артилерія», – додав він.

Нагадаємо, 21-22 березня проходить 16-й щорічний Київський безпековий форум, організований для мобілізації трансатлантичної підтримки України. Гасло цьогорічного форуму: «Україна каже світу: переможемо разом!».

Читайте також: 
Теги: Андрій Білецький наступ Авдіївка росіяни війна

Читайте нас

google news img Читайте нас у Google News telegram social img Читайте нас у Telegram

Коментарі — 0

Авторизуйтесь , щоб додавати коментарі
Іде завантаження...
Показати більше коментарів

Читайте також

«Ми жартуємо та посміхаємося. Не озираючись на реальність»
Гумор на фронті: зброя проти божевілля
Вчора, 22:12
«Залізний купол» має дальність дії до 70 км і використовується Ізраїлем з 2011 року для перехоплення ракет малої дальності
Rheinmetall пропонує створити аналог «Залізного купола» для Європи
20 березня, 12:31
Стримуючим фактором росту інфляції є збереження Урядом часткового мораторію на підвищення житлово-комунальних тарифів
Інфляція в Україні у лютому 2024 року: рівень спадає
13 березня, 18:00
За словами Зеленського, Путін вже цього місяця може посилити мобілізацію росіян
Що чекає росіян після виборів? Зеленський розкрив деталі
11 березня, 21:23
Правоохоронці підозрюють Ігоря та Романа Гринкевичів (на фото: зліва направо) у розкраданні грошей на потреби військових
Справа Гринкевичів. Анонсована нова ревізія Міноборони
7 березня, 19:03
Варшава вважає за краще передати ЗСУ техніку замість відправляти свої війська
Польща зробила заяву щодо відправлення своїх військ в Україну
2 березня, 14:59
Українські військові активно ведуть бої з окупантами
Окупанти просунулися на декількох напрямках: аналіз ISW
25 лютого, 04:20
Міністерка закордонних справ ФРН Анналена Бербок разом із очільником українського МЗС Дмитром Кулебою прибули із візитом до Одеси
Глава МЗС Німеччини прибула з неоголошеним візитом до Одеси
24 лютого, 20:34
«Польські фермери знають, що для влади ЄС підтримка України є пріоритетом. Тому б'ють, куди боляче»
Чому польські фермери обрали кордон України?
23 лютого, 06:56

Найпопулярніше

За день За три дні За тиждень
47K
Блокада українського експорту. Український міністр здивований вимогами поляків
17K
Удар по Запоріжжю: чи вистояла Дніпровська ГЕС (фото)
14K
«Ця професія на вагу золота»: Польща зіткнулася із феноменом на ринку праці
5841
Гучний конфуз у Байконурі. Росія не змогла запустити у Космос ракету з міжнародним екіпажем
5612
Верховна Рада скасувала статус обмежено придатних для військової служби
3993
В Україні була оголошена масштабна повітряна тривога

Новини

Росію треба позбавити можливості обходити санкції, – посол Байба Браже
Сьогодні, 17:39
Андрій Білецький про наступ росіян під Авдіївкою: «Ця кампанія зараз найскладніша»
Сьогодні, 17:11
Євродепутат: Путін на «виборах» прагнув підтвердити мандат на вбивства українців
Сьогодні, 16:29
Стівен Пайфер: Україна має стати членом НАТО
Сьогодні, 15:21
Міністр оборони Данії: Україні треба допомогти сьогодні, потім буде пізно
Сьогодні, 14:35
НАТО допоможе Україні перемогти, – представник Альянсу
Сьогодні, 13:45

Прес-релізи

У Києві запустили акселератор для технологічних рішень «Стійке місто»
У Києві запустили акселератор для технологічних рішень «Стійке місто»
7 березня, 12:55
Дата публікації новини:
Social ico fb Social ico twitter Social ico youtube Social ico mail Social ico rss

© 2009-2024, «Українські медійні системи». Всі права захищені

Онлайн-медіа «Інформаційне агентство «Главком», ідентифікатор медіа – R40-01991. Власник: ТОВ «Хаб Главком»

Публікація всіх авторських матеріалів та відеороликів «Главкома» дозволена тільки за умови прямого лінка на сайт. Для інтернет-видань обов’язковим є розміщення прямого, відкритого для пошукових систем лінка у першому абзаці на конкретну новину, статтю чи відео.

Політика конфіденційності (Privacy Policy). Правила сайту

Партнери: depositphotos.ua