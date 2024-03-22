Андрій Білецький про наступ росіян під Авдіївкою: «Ця кампанія зараз найскладніша»

«Главком» – інформаційний партнер Київського безпекового форуму. Цього року на його полях беруть участь понад 80 іноземних та українських спікерів

Українські війська роблять все можливе й неможливе, щоб зупинити наступ росіян. Про це заявив полковник Андрій Білецький, командир Третьої окремої штурмової бригади у складі Сухопутних військ Збройних Сил України під час 16-го щорічного Київського Безпекового Форуму, заснованого Фондом Арсенія Яценюка «Відкрий Україну».

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Він зазначив, що Третя штурмова бригада нині воює на Авдіївському напрямку, і цей напрямок є зараз основним для наступу противника.

«Ця кампанія зараз найскладніша. Я не скажу, що росіяни стали краще воювати. Але можна говорити, що воювати вони стали на порядок ресурсніше», – сказав Білецький.

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«Українські війська роблять все можливе й неможливе, щоб зупинити росіян під Авдіївкою. Зараз ми бачимо ознаки стабілізації», – додав він.

За словами Андрія Білецького, росіяни несуть значні втрати.

«За 2 неповних місяці дій бригади під Авдіївкою знищено 2,5 тисячі російських солдатів, 18 танків, понад 50 одиниць легкої бронетехніки», – сказав він.

Командир Третьої штурмової наголосив, що для ефективної протидії ворогу має бути ухвалений закон про мобілізацію, а Захід надати необхідне озброєння.

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Відповідаючи на питання, що найбільш зараз необхідно Україні, Білецький сказав: «У таких випадках я кажу: абсолютно все. Не існує якої ракети чи літака, які вирішують всі питання на фронті. Зброя на війні – це завжди сукупність засобів».

«Україні потрібне озброєння всіх рівнів. У першу чергу це засоби ППО – військово-повітряна складова, де ми з росіянами тягатись не можемо, а також артилерія», – додав він.

Нагадаємо, 21-22 березня проходить 16-й щорічний Київський безпековий форум, організований для мобілізації трансатлантичної підтримки України. Гасло цьогорічного форуму: «Україна каже світу: переможемо разом!».