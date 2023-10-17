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Білецький розповів про дві величезні проблеми для ЗСУ, які створює російська армія

Валерій Ульяненко
glavcom.ua
Білецький розповів про дві величезні проблеми для ЗСУ, які створює російська армія
За словами Білецького, до сих пір не знайдено протидії для одного з дронів окупантів
Фото: скріншот відео Українська правда

Засновник «Азову» визнав, що за безпілотниками вищого класу в росіян величезна перевага.

Росіяни набагато випереджають українських військових по безпілотних системах оперативно-тактичного класу, що є найбільшою проблемою для ЗСУ. Відповідну заяву зробив командир Третьої штурмової бригади, засновник «Азову» та колишній народний депутат Андрій Білецький в інтерв’ю «Українській правді».

Він підкреслив, що росіяни удосконалили РЕБ та почали використовувати БПЛА.

«В першу чергу, я кажу про «Орлан», бо це велика проблема для нас. Проблема з багатьох причин – це арткоригування, різні типи розвідки, бо це і комплекс радіоелектронної розвідки. Якісно глушити «Орлан» нам не вдається. Його, безумовно, можна збивати – і Стрілою-10, і, наприклад, більш складними комплексами типу ТОР», – зазначив засновник «Азова».

Він також нагадав про значний дефіцит ППО в України, особливо фронтового ППО, тому цей БПЛА – величезна проблема. За словами Білецького, вдень, вночі інколи в полосі бригади може висіти 11 «Орланів». Це призводить до того, що артилерія ЗСУ не працює, наступ на бронетехніці або скільки-небудь серйозними групами, взводами неможливий.

«Це значить, що ти не можеш довезти БК на позиції ніяк. Ти не можеш проводити інженерні роботи, рити капоніри, будувати бліндажі. Я мав досвід використання майже всіх типів західних зразків БПЛА та «Лелеки». Безумовно, «Орлан» ефективніший», - підкреслив командир Третьої штурмової бригади.

Ще одною проблемою він назвав «Ланцет», який росіяни активно використовують і на який теж поки що нормальної протидії не знайдено. Абсолютна більшість артилерійських систем вражаються «Ланцетом» - за словами Білецького, це дешево, достатньо високоточно. Він додав, що окупанти оцінюють приблизно до третини вильотів як успішні.

Засновник «Азову» розповів, що ЗСУ сильніші у контролі безпосередньо лінії бойового зіткнення. Це досягається великою кількістю «мавіків» за рахунок волонтерів. Але за безпілотниками вищого класу, констатував Білецький, в росіян величезна поки що перевага.

Нагадаємо, «вагнерівці» в Сирії взяли за основу ІДІЛівську систему оборони, яка є вкрай ефективною, і яку тепер використовують українські військові. За словами засновника «Азову» Білецького, ця оборона вкрай ефективна і українські військові її тепер частково використовуємо в деяких місцях.

Теги: окупанти війна Андрій Білецький безпілотник

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