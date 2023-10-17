Білецький розповів про дві величезні проблеми для ЗСУ, які створює російська армія

За словами Білецького, до сих пір не знайдено протидії для одного з дронів окупантів

Засновник «Азову» визнав, що за безпілотниками вищого класу в росіян величезна перевага.

Росіяни набагато випереджають українських військових по безпілотних системах оперативно-тактичного класу, що є найбільшою проблемою для ЗСУ. Відповідну заяву зробив командир Третьої штурмової бригади, засновник «Азову» та колишній народний депутат Андрій Білецький в інтерв’ю «Українській правді».

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Він підкреслив, що росіяни удосконалили РЕБ та почали використовувати БПЛА.

«В першу чергу, я кажу про «Орлан», бо це велика проблема для нас. Проблема з багатьох причин – це арткоригування, різні типи розвідки, бо це і комплекс радіоелектронної розвідки. Якісно глушити «Орлан» нам не вдається. Його, безумовно, можна збивати – і Стрілою-10, і, наприклад, більш складними комплексами типу ТОР», – зазначив засновник «Азова».

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Він також нагадав про значний дефіцит ППО в України, особливо фронтового ППО, тому цей БПЛА – величезна проблема. За словами Білецького, вдень, вночі інколи в полосі бригади може висіти 11 «Орланів». Це призводить до того, що артилерія ЗСУ не працює, наступ на бронетехніці або скільки-небудь серйозними групами, взводами неможливий.

«Це значить, що ти не можеш довезти БК на позиції ніяк. Ти не можеш проводити інженерні роботи, рити капоніри, будувати бліндажі. Я мав досвід використання майже всіх типів західних зразків БПЛА та «Лелеки». Безумовно, «Орлан» ефективніший», - підкреслив командир Третьої штурмової бригади.

Ще одною проблемою він назвав «Ланцет», який росіяни активно використовують і на який теж поки що нормальної протидії не знайдено. Абсолютна більшість артилерійських систем вражаються «Ланцетом» - за словами Білецького, це дешево, достатньо високоточно. Він додав, що окупанти оцінюють приблизно до третини вильотів як успішні.

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Засновник «Азову» розповів, що ЗСУ сильніші у контролі безпосередньо лінії бойового зіткнення. Це досягається великою кількістю «мавіків» за рахунок волонтерів. Але за безпілотниками вищого класу, констатував Білецький, в росіян величезна поки що перевага.

Нагадаємо, «вагнерівці» в Сирії взяли за основу ІДІЛівську систему оборони, яка є вкрай ефективною, і яку тепер використовують українські військові. За словами засновника «Азову» Білецького, ця оборона вкрай ефективна і українські військові її тепер частково використовуємо в деяких місцях.