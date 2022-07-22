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  4. Масштабний обстріл Дніпропетровщини: загинула жінка, багато поранених (фото)
рус
    Події в Україні

    Масштабний обстріл Дніпропетровщини: загинула жінка, багато поранених (фото)

    Масштабний обстріл Дніпропетровщини: загинула жінка, багато поранених (фото)
    фото: ДСНС

    Декілька сіл залишились без світла

    Сьогодні вночі рашисти обстріляли три райони Дніпропетровської області – Криворізький, Синельниківський та Нікопольський. Вдарили ракетами, ствольною артилерією та РСЗВ, внаслідок чого одна людина загинула, а дев’ять дістали поранення. Про це повідомляє пресцентр ДСНС.

    Як зазначається, під обстріли із РСЗВ потрапили житлові квартали Нікополя. Агресор випустив майже 100 снарядів. Попередньо, загинула 60-річна жінка. Ще один чоловік поранений. Його стан легкий, лікується вдома.

    «У місті пошкоджені 11 приватних будинків. Загорілося два автомобілі та три господарчі споруди. Зруйнована залізнична колія. Коли відновлять рух потягів, поки не відомо. Є пориви двох газопроводів та водоводів. Фахівці вже працюють, аби відновити комунікації», – йдеться у повідомленні.

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    Масштабний обстріл Дніпропетровщини: загинула жінка, багато поранених (фото)
    Масштабний обстріл Дніпропетровщини: загинула жінка, багато поранених (фото)
    Масштабний обстріл Дніпропетровщини: загинула жінка, багато поранених (фото)
    Масштабний обстріл Дніпропетровщини: загинула жінка, багато поранених (фото)

    За даними рятувальників, у Покровській громаді Синельниківського району ворог влучив по складах, де зберігалося 30 тонн зерна. Обстрілом пошкодило трансформатор. Декілька сіл залишились без світла. На місці працюють електрики, щоб все полагодити. Люди не постраждали

    У Криворізькому районі російські війська поцілили по двох громадах – Зеленодольській та Апостолівській. «По Зеленодольській били зі ствольної артилерії. Загорілося два приватних будинки. Вогонь пожежники приборкали. По Апостоловому нападник вгатив сімома ракетами. Навмисно бив по школам. Зруйнував три школи міста. Поряд пошкоджено житлові будинки. За попередньою інформацією, вісім людей отримали поранення», – йдеться у повідомленні.

    Як повідомлялося, окупанти завдали масованого удару по Дніпропетровщині. Раніше стало відомо, що російські окупанти вночі обстріляли Нікополь Дніпропетровської області.

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    Теги: росія окупанти ДСНС війна обстріл Україна Дніпропетровщина жінка окупація #stoprussia
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    Масштабний обстріл Дніпропетровщини: загинула жінка, багато поранених (фото)