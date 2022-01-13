Жертви «Граду»: біля Волновахи згадали загиблих від теракту (фото)

13 січня 2015 року пасажирський автобус «Златоустівка-Донецьк» потрапив під обстріл бойовиків

У сьому річницю трагічної події, коли на блок посту поблизу Волновахи загинуло 12 пасажирів маршрутного автобуса «Златоустівка-Донецьк», військові та рідні поклали квіти до пам’ятника загиблим.

Як повідомляє пресцентр ООС, на заході були також постраждалі що вижили та очевидці терористичного акту. У траурному мітингу взяли участь заступник командувача Об’єднаних сил бригадний генерал Анатолій Шевченко, заступник голови Донецької облдержадміністрації Вадим Філашкін, командири військових частин, що виконують бойові завдання у районі проведення операції Об’єднаних сил, а також духовенство і громадськість.

Нагадаємо, 13 січня 2015 року пасажирський рейсовий автобус «Златоустівка-Донецьк», рухаючись автодорогою, зупинився на пункті пропуску неподалік міста Волноваха, щоб пройти паспортний контроль. У цей час російськими окупаційними військами з реактивної системи залпового вогню «Град» біло здійснено обстріл блокпоста №5 Збройних Сил України. Один із снарядів розірвався біля автобуса з пасажирами.

12 людей було вбито, 18 – поранено.

Жертв терористичного акту згадали поіменно.

Російська збройна агресія забрала життя Марії Гринник, Дмитра Дудкова, Анатолія Карпова, Наталії Козенко, Романа Коломойця, Інни Корнілової, Анастасії Лагуткіної, Олександра та Тетяни Моргасюк, Владислава Полякова, Лариси Старчак та Ольги Шудикіної.

Світла пам'ять загиблим.

Нагадаємо, Естонія готова дати Україні ракети Javelin та гаубиці, але є умова.

Крім того, у грудні 2021 року Збройні сили вперше провели на Донеччині бойові стрільби з «Джавелінів».

Раніше волонтер розповів, за якої умови ЗСУ використають протитанкові комплекси Javelin на Донбасі. У грудні ЗСУ отримали від США ще 30 «Джевелінів».