Біля Маріуполя гвардійці застосували зброю для зупинки авто



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Нацгвардієць зробив попередження голосом про застосування зброї та попереджувальний постріл вгору

На блокпосту біля Маріуполя нацгвардійці застосували зброю для зупинки автомобіля, відкривши вогонь по колесах.

Про це на своїй сторінці у Facebook повідомив штаб ООС.

«Під час несення служби на блокпосту, що розташований на східній околиці м. Маріуполя, військовослужбовці Національної гвардії України для перевірки документів зупинили автомобіль ВАЗ-21013. Під час спілкування з гвардійцями від водія було чути сильний запах алкоголю. Порушуючи вимоги військового наряду громадянин К. намагався уникнути відповідальності та спробував прорватися через блок пост на транспортному засобі», – повідомили у пресцентрі.

Старший контрольного пункту зробив попередження голосом про застосування зброї та попереджувальний постріл вгору.

«Проте автомобіль продовжував рух в протилежному напрямку у бік населеного пункту Сопіно, збивши при цьому шлагбаум. Такі дії водія змусили військовослужбовців застосувати зброю для зупинки автомобіля, відкривши вогонь по колесах», – йдеться у повідомленні.

Громадянина було затримано та надано йому домедичну допомогу у зв’язку з травмуванням, а на місце події викликано слідчо-оперативну групу та швидку медичну допомогу.