В Одесі влаштували патріотичний автопробіг



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Колона проїхала центральними вулицями міста, зробила коло на площі 10 Квітня і повернулася назад Фото: Думська

З Приморського бульвару стартувало кілька десятків машин, мотоциклів і квадроциклів

В рамках «Вишиванковий фестивалю» в Одесі відбувся вже традиційний автопробіг, в якому могли взяти участь будь-які автотранспортні засоби з національною символікою.

Як пише місцеве видання «Думська», сьогодні з Приморського бульвару стартувало кілька десятків машин, мотоциклів і квадроциклів.

«Серед них виділявся «горбатий» ЗАЗ жовтого кольору, який є одним із символів фестивалю. Саме до нього напередодні шикувалися черги бажаючих сфотографуватися», - зазначає видання.

Колона проїхала центральними вулицями міста, зробила коло на площі 10 Квітня і повернулася назад. У деяких машинах сиділи цілі сім'ї, які по дорозі розмахували прапорами і співали народні пісні.

Нагадаємо, в Одесі 1248 людей в національному українському одязі взяли участь у цьогорічній акції Вишиванковий ланцюг.

Як відомо, 24 серпня Україна відзначає 28-му річницю Незалежності. Зранку відбулися святкові урочистості до Дня Незалежності у центрі Києва за участю президента Володимира Зеленського.

В центрі столиці, від парку імені Тараса Шевченка до вулиці Хрещатик пройшла альтернативна хода до Дня Незалежності: Марш ветеранів.

У Михайлівському соборі в Києві відбувся молебень за Україну з нагоди Дня Незалежності України, який очолив предстоятель Православної церкви України, митрополит Київський і всієї України Епіфаній.

До слова, п'ять президентів України вперше сфотографувалися разом під час прийому до Дня Незалежності у Маріїнському палаці.