Окупанти планують нову хвилю вивезення українських дітей до РФ

Окупанти запланували проведення нових «медичних оглядів» для дітей ТОТ Луганщини

На тимчасово окупованих територіях Луганської області загарбники планують нові так звані «медичні огляди», під приводом яких планують вивезення українських дітей у Росію. про це інформує Центр національного спротиву.

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Так звані «медичні огляди» на тимчасово окупованих територіях є лише фікцією, яку росіяни використовують як привід для подальшого вивезення дітей до РФ. Жодних медичних оглядів реально не проводиться, але дітям ставлять вигадані діагнози та використовують це, щоб вивезти їх «на лікування» у медичних закладах російської федерації.

Уряд РФ виділив понад 1,4 млн рублів на проведення «профілактичних медичних оглядів» у 2023 році.

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Керує даним процесом уповноважена Путіним з прав дітей Марія Львова-Бєлова.

Нагадаємо, що 17 березня 2023 року Міжнародним кримінальним судом у Гаазі було видано ордер на арешт Львової-Бєлової та Путіна за незаконну депортацію українських дітей.