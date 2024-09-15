Більш як 30 поранених у Харкові: Зеленський відреагував на атаку росіян

За словами президента, світ має допомогти захисту від десятків керованих авіабомб, які щодня забирають життя українців

Удень 15 вересня росіяни атакували Харків керованими авіабомбами, пошкоджено багатоповерхівку. На обстріл відреагував президент України Володимир Зеленський.

«Триває рятувальна операція в Харкові. Російський удар авіабомбами. Пошкоджено звичайний житловий будинок, багатоповерхівку. Між 9-м та 12-м поверхами – пожежа й завали. На цей час відомо про майже 30 поранених, серед них діти. До порятунку людей залучені всі служби. Дякую кожному, хто допомагає», – написав Зеленський.

За словами президента, світ має допомогти захисту від російської військової авіації, від десятків керованих авіабомб, які щодня забирають життя українців.

«Цей терор може бути зупинений. Але щоб зупинити терор, потрібно зупинити страх перед сильними рішеннями, які об’єктивно потрібні. Цю війну може завершити справедливо тільки рішучість. Саме рішучість найбільш ефективно убезпечує від терору», – додав глава держави.

Нагадаємо, о 16:18 годині відомо про 33 поранених мирних мешканців багатоповерхівки. Ворог влучив у 10 поверх будинка, пожежа охопила чотири поверхи, з 9-го по 12-й. Триває рятувальна операція та гасіння пожежі. На місці працюють усі відповідні служби.

Також російські загарбники рано-вранці 14 вересня вдарили по Харкову керованою авіаційною бомбою (КАБ). Від обстрілу постраждав гаражний кооператив. Обійшлося без поранених.

Крім того, вчора ввечері ворог здійснив ракетний удар по Одеському району. Загинула подружня пара: чоловік та жінка 1958 та 1962 років народження. Поранена 65-річна жінка.