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Окупанти зруйнували обласну бібліотеку в Херсоні

Надія Карбунар
glavcom.ua
Окупанти зруйнували обласну бібліотеку в Херсоні
Будівля бібліотеки суттєво постраждала
фото: Олександр Прокудін/Telegram

Рятувальники більш як півтори години приборкували полум'я в книгозбірні

У Херсоні окупанти влучили в обласну бібліотеку імені Гончара. У будівлі – суттєві руйнування. Про це повідомив начальник Херсонської обласної військової адміністрації Олександр Прокудін.

За словами очільника ОВА, у результаті влучання виникла пожежа. Рятувальники більш як півтори години приборкували полум'я.

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«На щастя, без жертв», – додав Прокудін.

За минулу добу по місту Херсон ворог випустив 22 снаряди. Російські військові поцілили  у житлові квартали населених пунктів області. Через російську агресію 4 людини дістали поранення.

Раніше Зеленський пообіцяв, що російська армія отримає відповідь за удари по Херсонщині. 

Нагадаємо, у річницю визволення Херсона від російських окупантів, ворог знову обстріляв центр міста. Унаслідок цього постраждали дві жінки. 

Також 10 листопада президент Володимир Зеленський провів засідання Ставки верховного головнокомандувача. На ній були прийняті конкретні рішення щодо захисту Херсона. 

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Теги: пожежа окупанти військові рятувальники Херсон Щастя ворог поранення

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