У місцях скупчення російської техніки в Мелітополі пролунали вибухи – Федоров
Вибухи лунали у захопленому ворогом локомотивному депо, на території військової бази в Авіамістечка
На тимчасово окупованій території Запорізької області та у місті Мелітополі у місцях скупчення ворожої техніки пролунали вибухи. Про це повідомив мер Мелітополя Іван Федоров в ефірі національного телемарафону «Єдині новини».
«Учора для окупантів було наднапружено і на території тимчасово окупованого Мелітополя і на території Запорізької області. Все розпочалось приблизно о півночі, коли більш ніж 5 вибухів пролунало в Мелітополі, продовжилось о 10-й ранку і закінчився день для ворогів вибухами, які лунали приблизно о 20:00», – зазначив очільник міста.
Федоров розповів, що вибухи лунали у захопленому ворогом локомотивному депо, на території військової бази в Авіамістечку і поблизу селища Костянтинівка, де було скупчення ворожих військ.
Також через невдалу роботу ворожої системи ППО уламки ракет впали на території центрального парку у Мелітополі.
Як повідомлялося, 28 червня, у тимчасово окупованому Мелітополі прозвучали вибухи, окупаційна влада повідомляє про роботу ППО.
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