Міжнародний суд відкрив розслідування через російське вторгнення

Постпред України в ООН повідомив новини щодо реакції світу на дії РФ

Прокурор має намір охопити злочини, які підпадають під його юрисдикцію

Війна, яку Росія розв'язала в Україні, є найжахливішою з часів Другою світової війни. Прокурор Міжнародного суду оприлюднив заяву щодо ситуації в Україні. Про це повідомив постійний представник України при ООН Сергій Кислиця, передає «24 канал».

Як зазначив Кислиця, прокурор Міжнародного суду відкрив розслідування через російське вторгнення.

«У своїй заяві прокурор Міжнародного суду заявив, що він переглядав висновки прокуратури на основі висновків попереднього вивчення ситуації в Україні. Він підтвердив, що є підстави для подальшого розслідування», – сказав постійний представник України при ООН.

Враховуючи розширення зони конфлікту, прокурор має намір охопити всі інші злочини, які підпадають під його юрисдикцію.

Нагадаємо, ніхто у світі не пробачить вам вбивство мирних українських людей – Зеленський до росіян (відео).

Також вісім країн закликали негайно надати Україні статус кандидата на вступ в ЄС.

Читайте також: