  1. Головна
  2. Країна
  3. Політика
рус
    Політика

    Міжнародний суд відкрив розслідування через російське вторгнення

    Постпред України в ООН повідомив новини щодо реакції світу на дії РФ - Міжнародний суд відкрив розслідування через російське вторгнення
    Постпред України в ООН повідомив новини щодо реакції світу на дії РФ
    фото: flickr.com/unisgeneva

    Прокурор має намір охопити злочини, які підпадають під його юрисдикцію

    Війна, яку Росія розв'язала в Україні, є найжахливішою з часів Другою світової війни. Прокурор Міжнародного суду оприлюднив заяву щодо ситуації в Україні. Про це повідомив постійний представник України при ООН Сергій Кислиця, передає «24 канал».

    Як зазначив Кислиця, прокурор Міжнародного суду відкрив розслідування через російське вторгнення.

    «У своїй заяві прокурор Міжнародного суду заявив, що він переглядав висновки прокуратури на основі висновків попереднього вивчення ситуації в Україні. Він підтвердив, що є підстави для подальшого розслідування», – сказав постійний представник України при ООН.

    Враховуючи розширення зони конфлікту, прокурор має намір охопити всі інші злочини, які підпадають під його юрисдикцію.

    Нагадаємо, ніхто у світі не пробачить вам вбивство мирних українських людей – Зеленський до росіян (відео).

    Також вісім країн закликали негайно надати Україні статус кандидата на вступ в ЄС.

    Читайте також:
    Теги: Росія суд ООН розслідування Сергій Кислиця
    Якщо ви знайшли помилку в тексті, виділіть її мишкою та натисніть Ctrl+Enter
    Коментарі ()
    1000 символів залишилось
    Читайте також:

    Натисніть «Подобається», щоб читати
    Glavcom.ua в Facebook

    Я вже читаю Glavcom в Facebook

    НАЙПОПУЛЯРНІШЕ

    Про використання cookies: Продовжуючи переглядати glavcom.ua ви підтверджуєте, що ознайомилися з Правилами користування сайтом і погоджуєтеся на використання файлів cookies Згоден   Про файли cookies

    Міжнародний суд відкрив розслідування через російське вторгнення