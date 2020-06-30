Біля озера на Львівщині п’яний водій переїхав відпочивальників



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Водій наїхав на відпочивальників біля озера на Львівщині

Потерпілих госпіталізували до лікарні

Учора, 29 червня близько 18.00 на березі озера у селі Велике Сокальського району Львівської області сталася дорожньо-транспортна пригода. Про це повідомили у пресслужбі поліції у Львівській області.

Правоохоронці встановили, що водій автомобіля «ВАЗ 2104», 26-річний мешканець села Велике, рухаючись заднім ходом, скоїв наїзд на двох жителів міста Червоноград віком 19 та 22 роки, які відпочивали на березі.

Внаслідок наїзду потерпілих госпіталізували до лікарні.

Окрім того, поліцейські встановили, що водій авто керував транспортним засобом у стані алкогольного сп’яніння.

«За фактом слідчі Сокальського відділення поліції відкрили кримінальне провадження за ч.1 ст.286 (порушення правил безпеки дорожнього руху або експлуатації транспорту особами, які керують транспортним засобом) Кримінального кодексу України. Максимальне покарання, передбачене санкцією статті – обмеження волі на строк до трьох років, з позбавленням права керувати транспортними засобами на строк до трьох років або без такого», – повідомили в поліції.

Досудове розслідування триває.

Нагадаємо, співробітники поліції в американському Детройті службовим позашляховиком наїхали на натовп протестувальників.