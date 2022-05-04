РФ тримає біля українського кордону ударні вертольоти й танкову дивізію

Окупанти зосередили до 40 одиниць вертольотів Мі-24 та Мі-8 на території Бєлгородської області

Противник здійснює перекидання в Україну техніки та особового складу залізничним транспортом

Російські окупанти у Валуйському районі Бєлгородської області здійснили розгортання допоміжного пункту управління 36-ї загальновійськової армії Східного воєнного округу. Про це повідомляє Генеральний штаб Збройних сил України у вечірньому зведенні 4 травня.

Крім того, противник зосередив до 40 одиниць ударних і транспортних вертольотів Мі-24 та Мі-8 на території Бєлгородської області у безпосередній близькості до державного кордону України.

У рамках посилення угруповання військ на Слобожанському напрямку ворог здійснює переміщення особового складу з території Бєлгородської області.

Противник здійснює перекидання техніки та особового складу залізничним транспортом.

На Волинському, Поліському та Сіверському напрямках визначені підрозділи збройних сил республіки Білорусь продовжують виконувати завдання з посилення ділянки українсько-білоруського кордону в Брестській і Гомельській областях. Відзначається нарощування системи протиповітряної оборони у Гомельській області, проведено тренування підрозділів редіоелектронної боротьби. У подальшому не виключається проведення демонстраційних та провокаційних дій в районах, наближених до державного кордону України.

З метою підтримання напруженості на кордоні та недопущення перекидання резервів наших військ на загрозливі напрямки противник утримує поблизу українсько-російського кордону у районі населеного пункту Козіно Курської області підрозділи зі складу 90-ї танкової дивізії Центрального військового округу. Не виключається активізація обстрілів із зазначеного району по території Сумської області.

Нагадаємо, Міністерство оборони України не виключає, що у зв'язку з 9 травням Росія може вдатися до провокацій та збільшити кількість обстрілів.