Javelin на Донбасі не використовували – заява Об'єднаних сил

Українські військові не задіювали американські комплекси на Сході

Нещодавно глава розвідки Міноборони Кирило Буданов заявив, що українські військові використовували Javelin на Донбасі. Це підтвердив і «слуга народу» Ігор Копитін. Однак в Об'єднаних силах таку інформацію спростовують. Про це пише «Українська правда».

Про те, чи використовували українські військові американські комплекси Javelin на Сході, у коментарі виданню розповів начальник пресслужби Об'єднаних сил Ярослав Мельничук.

За словами Мельничука, в Об'єднаних силах заперечують інформацію, «надану невідомо ким».

Наразі українські бійці не використовували Javelin у бою на Донбасі. Речник Об'єднаних сил пообіцяв, що як тільки комплекси застосують щодо російських найманців, українці обов'язково про це дізнаються.

Нагадаємо, раніше начальник Головного управління розвідки Міноборони України Кирило Буданов повідомив про використання протитанкового ракетного комплексу Javelin під час бойових дій на сході України.

Нещодавно Україна отримала від США технічну допомогу для армії.

Також у зв’язку із накопиченням Росією військ на кордоні РФ з Україною США та Велика Британія заявили про готовність надати військову підтримку Україні.

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