  1. Головна
  2. Країна
  3. Події в Україні
рус
    Події в Україні

    Бійці ЗСУ звітують про чималі втрати ворога на сході за добу

    Рашисти вісім разів атакували позиції наших захисників - Бійці ЗСУ звітують про чималі втрати ворога на сході за добу
    Рашисти вісім разів атакували позиції наших захисників
    фото з відкритих джерел

    Тільки за один день 250 окупантів стали «вантажем 200»

    Сьогодні, 9 травня, в районі відповідальності оперативно-тактичного угруповання «Схід» українськими воїнами було відбито вісім атак російських фашистських військ. Про це повідомила пресслужба командування.

    В результаті боїв було знищено:

    • особового складу – до 250;
    • танки – 13;
    • БТР – 1;
    • БМП – 10;
    • САУ – 1;
    • міномети – 2;
    • АТТ – 6;
    • БПЛА – 1.

    Нагадаємо, стало відомо, що на Харківщині рашисти масово відходять із окупованої Борової.

    Читайте також:
    Теги: росія окупанти ЗСУ війна Україна окупація #stoprussia
    Якщо ви знайшли помилку в тексті, виділіть її мишкою та натисніть Ctrl+Enter
    Коментарі ()
    1000 символів залишилось
    Читайте також:

    Натисніть «Подобається», щоб читати
    Glavcom.ua в Facebook

    Я вже читаю Glavcom в Facebook

    НАЙПОПУЛЯРНІШЕ

    Про використання cookies: Продовжуючи переглядати glavcom.ua ви підтверджуєте, що ознайомилися з Правилами користування сайтом і погоджуєтеся на використання файлів cookies Згоден   Про файли cookies

    Бійці ЗСУ звітують про чималі втрати ворога на сході за добу