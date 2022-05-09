Бійці ЗСУ звітують про чималі втрати ворога на сході за добу
Рашисти вісім разів атакували позиції наших захисників
фото з відкритих джерел
Тільки за один день 250 окупантів стали «вантажем 200»
Сьогодні, 9 травня, в районі відповідальності оперативно-тактичного угруповання «Схід» українськими воїнами було відбито вісім атак російських фашистських військ. Про це повідомила пресслужба командування.
В результаті боїв було знищено:
- особового складу – до 250;
- танки – 13;
- БТР – 1;
- БМП – 10;
- САУ – 1;
- міномети – 2;
- АТТ – 6;
- БПЛА – 1.
Нагадаємо, стало відомо, що на Харківщині рашисти масово відходять із окупованої Борової.
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