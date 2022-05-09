  1. Головна
  2. Країна
  3. Події в Україні
рус
    Події в Україні

    «Аль-Джазіра» показала поїзди-рефрижератори, набиті трупами російських солдатів

    Поки в Москві марширують вояки, тіла інших росіян лежать у вагонах-рефрижераторах в Україні - «Аль-Джазіра» показала поїзди-рефрижератори, набиті трупами російських солдатів
    Поки в Москві марширують вояки, тіла інших росіян лежать у вагонах-рефрижераторах в Україні
    скріншот із відео

    Журналісти показали «парад» мертвих солдатів РФ, яких батьківщина не хоче забирати

    Журналісти міжнародної компанії «Аль-Джазіра» зняли репортаж про потяги-рефрижератори у Київській області, де знаходяться тіла російських солдатів, які змушена зберігати Україна. Про це повідомив радник голови МВС Антон Геращенко.

    «Росія продовжує вдавати, що «втрат немає», ігноруючи пропозиції забрати тіла. За офіційними російськими даними, загинуло приблизно 1300 солдатів. Українська сторона говорить про більш ніж 25 тис. знищених окупантів.

    Україна навіть до трупів ставиться краще, ніж Росія до живих людей. Тіла зберігатимуться, поки питання не вирішиться, незважаючи на те, що витрачається багато солярки на підтримання температури в рефрижераторах», – йдеться в повідомленні.

    Можливо, Україні доведеться навіть ховати їх власним коштом.

    Нагадаємо, раніше стало відомо, що Червоний Хрест не збирається вивозити тіла росіян з України.

    Читайте також:
    Теги: росія МВС Батьківщина окупанти Антон Геращенко війна Аль-Джазіра парад Україна окупація радник #stoprussia
    Якщо ви знайшли помилку в тексті, виділіть її мишкою та натисніть Ctrl+Enter
    Коментарі ()
    1000 символів залишилось
    Читайте також:

    Натисніть «Подобається», щоб читати
    Glavcom.ua в Facebook

    Я вже читаю Glavcom в Facebook

    НАЙПОПУЛЯРНІШЕ

    Про використання cookies: Продовжуючи переглядати glavcom.ua ви підтверджуєте, що ознайомилися з Правилами користування сайтом і погоджуєтеся на використання файлів cookies Згоден   Про файли cookies

    «Аль-Джазіра» показала поїзди-рефрижератори, набиті трупами російських солдатів