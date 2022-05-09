«Аль-Джазіра» показала поїзди-рефрижератори, набиті трупами російських солдатів

Поки в Москві марширують вояки, тіла інших росіян лежать у вагонах-рефрижераторах в Україні

Журналісти показали «парад» мертвих солдатів РФ, яких батьківщина не хоче забирати

Журналісти міжнародної компанії «Аль-Джазіра» зняли репортаж про потяги-рефрижератори у Київській області, де знаходяться тіла російських солдатів, які змушена зберігати Україна. Про це повідомив радник голови МВС Антон Геращенко.

«Росія продовжує вдавати, що «втрат немає», ігноруючи пропозиції забрати тіла. За офіційними російськими даними, загинуло приблизно 1300 солдатів. Українська сторона говорить про більш ніж 25 тис. знищених окупантів.

Україна навіть до трупів ставиться краще, ніж Росія до живих людей. Тіла зберігатимуться, поки питання не вирішиться, незважаючи на те, що витрачається багато солярки на підтримання температури в рефрижераторах», – йдеться в повідомленні.

Можливо, Україні доведеться навіть ховати їх власним коштом.

Нагадаємо, раніше стало відомо, що Червоний Хрест не збирається вивозити тіла росіян з України.

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