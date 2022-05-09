На Харківщині рашисти масово відходять із окупованої Борової

В окупованих селах загарбники розміщуються в закладах соціальної інфраструктури

У полях поблизу сіл стоїть замаскована ворожа техніка, яка становить загрозу для мирних жителів

У Харківській області російські окупанти масово відходять із селища Борова Ізюмського району та переміщуються в бік Куп'янська. Про це повідомляє Борівська селищна рада.

«З учорашнього дня спостерігається масовий вихід військ РФ з території Борової та Богуславки в напрямку Куп’янська», – йдеться у повідомленні.

Також зазначається, що велика кількість особового складу та техніки окупантів залишається в селах Ізюмське, Дружелюбівка, Ольгівка, Чернещина, Першотравневе, Підвисоке, Гороховатка, Бахтин.

У полях поблизу сіл стоїть замаскована ворожа техніка, яка становить загрозу для мирних жителів.

До того ж місцева влада закликає людей утриматися від відвідування лісів, посадок, зокрема в місцях, де перебували російські військові, оскільки там можуть бути міни та розтяжки.

Повідомляють, що в окупованих селах загарбники розміщуються в закладах соціальної інфраструктури та розселяються в порожніх будинках місцевих жителів.

«Ймовірно, у рашистів наразі є проблеми із забезпеченням та не вистачає продовольства, оскільки вони відловлюють на вулицях курей, качок, гусей, а також відбирають або обмінюють у місцевих мешканців свиней та продукти харчування», – йдеться в повідомленні.

Окрім того, на території громади вже тривалий час немає електроенергії, мобільного зв'язку та інтернету. Також окупанти й далі знімають неправдиві пропагандистські відео.

Нагадаємо, триває сімдесят пʼята доба героїчного протистояння Українського народу російському воєнному вторгненню. Найбільша активність окупантів спостерігається на Слобожанському та Донецькому напрямках. Зберігається висока ймовірність завдання ракетних ударів по всій території України.