Верифікація терміналів Starlink в Україні: як це працюватиме

Наталія Порощук
glavcom.ua
Наталія Порощук
Верифікація терміналів Starlink в Україні: як це працюватиме
Федоров наголосив, що процес реєстрації Starlink для українців буде максимально простим
фото з відкритих джерел (ілюстративне)

Детальна інструкція щодо реєстрації терміналів буде надана найближчим часом

Уряд ухвалив постанову про впровадження «білого списку» для терміналів супутникового Starlink. Незабаром в Україні працюватимуть лише перевірені й зареєстровані термінали. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на міністра оборони Михайла Федорова.

«Це реакція на використання росіянами Starlink. Російські дрони, оснащені терміналом, складно збити. Вони летять на низькій висоті, стійкі до РЕБ та керуються оператором у режимі реального часу навіть на великих відстанях. Єдине технічне рішення для протидії – запровадження «білого списку» та авторизація всіх терміналів. З ініціативи українського уряду ми втілюємо його у взаємодії зі SpaceX», – йдеться у повідомленні.

Федоров наголошує, що процес реєстрації Starlink для українців буде максимально простим. «Лише один візит у найближчий ЦНАП – безоплатно, швидко й без зайвої бюрократії. Для бізнесу також буде простий та зручний алгоритм верифікації терміналів Starlink – онлайн на порталі «Дія», – пояснив він.

Водночас, як наголосив міністр оборони, військовим звертатися до ЦНАПу не потрібно – для Сил оборони вже діє окремий захищений канал через Delta.

«Також вам не треба ставити власні термінали на баланс військової частини чи передавати дані облікових записів – лише убезпечити свій термінал від блокування, внісши його в «білий список». Завдяки «білому списку» ми зберігаємо стабільний звʼязок для українців, посилюємо безпеку й позбавляємо ворога технологічних переваг. Це вимушений крок уряду, щоб зберегти життя українців та обʼєкти нашої енергетики», – додав Федоров.

Детальна інструкція щодо реєстрації терміналів буде надана найближчим часом.

Як повідомлялось, раніше Міноборони разом зі SpaceX взялося розв'язувати проблему використання Starlink на російських БпЛА. Зокрема, американський мільярдер Ілон Маск відреагував на повідомлення міністра оборони України Михайла Федорова щодо використання РФ системи Starlink на дронах.

Раніше компанія SpaceX на прохання Міністерства оборони України почала запроваджувати перші обмеження, які ускладнюють використання супутникового зв’язку Starlink російськими військами для ударів дронами по Україні.

Теги: Михайло Федоров Міноборони Starlink

