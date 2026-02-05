Головна Країна Події в Україні
search button user button menu button

У РФ на фронті катастрофа після відключення Starlink: зупинено деякі штурми

Наталія Порощук
glavcom.ua
Наталія Порощук
google social img telegram social img facebook social img
У РФ на фронті катастрофа після відключення Starlink: зупинено деякі штурми
Ворог зупинив штурмові дії на багатьох напрямках
фото: Міноборони

Флеш: У противника на фронтах навіть не проблема, у противника катастрофа

Російська терористична армія зіткнулася з катастрофою на фронті у зв’язку з відключенням Starlink. Про це повідомив радник міністра оборони України Сергій (Флеш) Бескрестнов, передає «Главком».

«У противника на фронтах навіть не проблема, у противника катастрофа. Все управління військами лягло. На багатьох ділянках зупинені штурмові дії», – зазначив радник.

У РФ на фронті катастрофа після відключення Starlink: зупинено деякі штурми фото 1

Флеш додав, шо стосовно українських військ з'ясували, що «були проблеми у тих, хто неоперативно подав списки на приватні Starlink». 

Нагадаємо, уряд ухвалив постанову про впровадження «білого списку» для терміналів супутникового Starlink. Незабаром в Україні працюватимуть лише перевірені й зареєстровані термінали. Варто зазначити, що військовим звертатися до ЦНАПу не потрібно – для Сил оборони вже діє окремий захищений канал через Delta.

Згодом міністр оборони Михайло Федоров наголосив, що українські військові повинні оперативно верифікувати термінали Starlink, які використовують у цілях оборони.

«Главком» пояснив, як верифікувати термінали Starlink.

Теги: війна Starlink фронт

Читайте нас

google news img Читайте нас у Google News telegram social img Читайте нас у Telegram

Коментарі — 0

Авторизуйтесь , щоб додавати коментарі
Іде завантаження...
Показати більше коментарів

Читайте також

Президент визнав, що зустріч в Абу-Дабі відрізнялася від попередніх
Зеленський запросив Путіна до Києва
30 сiчня, 11:44
Путін наполягає на збереженні контролю над окупованими 20% територій України та на передачі решти Донеччини
Мирний план Трампа стане пасткою для України: пояснення Telegraph
Вчора, 00:29
Ігор Терехов пояснив, чому Харків не потребує створення військової адміністрації
Терехов оцінив реальність появи у Харкові військової адміністрації
Сьогодні, 08:49
Руслану Кочубею назавжди 21 рік
Пішов на фронт у 19-річному віці. Згадаймо Руслана Кочубея
8 сiчня, 09:00
Загалом в Донецькій області продовжує працювати 11 відділень Приватбанку
Приватбанк закрив відділення у Дружківці на Донеччині
2 лютого, 06:37
Коцар намагається нагадувати іншим спортсменкам про війну в Україні
Фристайлістка Коцар: Спортсменки з інших країн все менше запитують про війну
3 лютого, 11:49

Події в Україні

Уражено низку військових об’єктів РФ: деталі від Генштабу
Уражено низку військових об’єктів РФ: деталі від Генштабу
У РФ на фронті катастрофа після відключення Starlink: зупинено деякі штурми
У РФ на фронті катастрофа після відключення Starlink: зупинено деякі штурми
Генсек НАТО побував у «підвалі смерті» в Ягідному (фото)
Генсек НАТО побував у «підвалі смерті» в Ягідному (фото)
Стався землетрус на заході України
Стався землетрус на заході України
Обстріли та штурми. Держприкордонслужба повідомила про ситуацію на кордоні з РФ
Обстріли та штурми. Держприкордонслужба повідомила про ситуацію на кордоні з РФ
Окупанти вдарили по залізниці на Сумщині: є постраждала (фото)
Окупанти вдарили по залізниці на Сумщині: є постраждала (фото)

Новини

Мокрий сніг та ожеледиця: погода на 5 лютого
Сьогодні, 05:59
Президент Фінляндії заявив, що ідеологія США суперечить цінностям Європи
Вчора, 16:19
Розвідка фіксує масовий перехід росіян на тіньовий алкоголь
Вчора, 13:59
В Україні хмарно з проясненнями: погода на 4 лютого
Вчора, 05:59
Невідомий дрон упав на військову частину в Польщі біля складу зброї
2 лютого, 19:30
Шмигаль запропонував підсилити Хмельницьку АЕС від Польщі
2 лютого, 14:21

Прес-релізи

Асоціація прифронтових міст та громад долучилася до підготовки виборчого процесу
Асоціація прифронтових міст та громад долучилася до підготовки виборчого процесу
23 сiчня, 11:30
Social ico fb Social ico twitter Social ico youtube Social ico mail Social ico rss

© 2009-2026, «Українські медійні системи». Всі права захищені

Онлайн-медіа «Інформаційне агентство «Главком», ідентифікатор медіа – R40-01991. Власник: ТОВ «Хаб Главком»

Публікація всіх авторських матеріалів та відеороликів «Главкома» дозволена тільки за умови прямого лінка на сайт. Для інтернет-видань обов’язковим є розміщення прямого, відкритого для пошукових систем лінка у першому абзаці на конкретну новину, статтю чи відео.

Онлайн-медіа «Інформаційне агентство «Главком» призначене для осіб старше 21 року. Переглядаючи матеріали, ви підтверджуєте свою відповідність віковим обмеженням.

«Спецпроєкт» – маркування для редакційних проєктів, які не є спонсорованими. «Партнерський проєкт» – маркування для матеріалів, що створюються в партнерстві з замовником. «Новини компаній» – маркування для матеріалів, створених на основі повідомлень, підготовлених самими компаніями, за зміст яких редакція відповідальності не несе. «Реклама», «пресрелізи», «promo», «pr», «благодійність», «соціальна ініціатива», «соціальна реклама» – маркування матеріалів, які публікуються переважно на правах реклами. Відповідальність за точність і зміст реклами несе рекламодавець. Редакція «Главкома» може не поділяти думку авторів рубрики «Думки вголос».

Будь-яке копіювання, передрук та відтворення фотографічних творів та/або аудіовізуальних творів правовласника Getty Images - суворо забороняється.

Політика конфіденційності (Privacy Policy). Правила сайту

Партнери: DepositPhotos.com , opendatabot.ua