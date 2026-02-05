У РФ на фронті катастрофа після відключення Starlink: зупинено деякі штурми
Флеш: У противника на фронтах навіть не проблема, у противника катастрофа
Російська терористична армія зіткнулася з катастрофою на фронті у зв’язку з відключенням Starlink. Про це повідомив радник міністра оборони України Сергій (Флеш) Бескрестнов, передає «Главком».
«У противника на фронтах навіть не проблема, у противника катастрофа. Все управління військами лягло. На багатьох ділянках зупинені штурмові дії», – зазначив радник.
Флеш додав, шо стосовно українських військ з'ясували, що «були проблеми у тих, хто неоперативно подав списки на приватні Starlink».
Нагадаємо, уряд ухвалив постанову про впровадження «білого списку» для терміналів супутникового Starlink. Незабаром в Україні працюватимуть лише перевірені й зареєстровані термінали. Варто зазначити, що військовим звертатися до ЦНАПу не потрібно – для Сил оборони вже діє окремий захищений канал через Delta.
Згодом міністр оборони Михайло Федоров наголосив, що українські військові повинні оперативно верифікувати термінали Starlink, які використовують у цілях оборони.
«Главком» пояснив, як верифікувати термінали Starlink.
