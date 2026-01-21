Удар по Одещині: постраждала людина, пошкоджено промислову інфраструктуру

За попередньою інформацією, поранення ноги отримав 50-річний чоловік

Уночі окупанти масовано атакували безпілотниками південь Одещини. Внаслідок чого постраждала людина, пошкоджено житлову та промислову інфраструктуру. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на очільника Одеської ОВА Олега Кіпера.

В Одеському районі є пошкодження та руйнування житлових приватних будинків. Зруйновано складську будівлю з меблевими виробами.

За попередньою інформацією, поранення ноги отримав 50-річний чоловік, його госпіталізовано. Лікарі надають всю необхідну медичну допомогу.

«Пожежі, що виникли, оперативно ліквідовано рятувальниками. Усі профільні служби працюють над усуненням наслідків ворожих обстрілів. Правоохоронці фіксують чергові воєнні злочини РФ проти мирного населення Одещини», – наголошує Кіпер.

Нагадаємо, у ніч на 21 січня російська терористична армія атакувала Дніпропетровщину. Внаслідок чого загинули люди.

До слова, внаслідок чергової атаки російських військ на Запоріжжя зафіксовано влучання у житловий квартал. Удар призвів до значних руйнувань приватних осель та людських жертв.

Як повідомлялося, у ніч на 21 січня росіяни атакували Україну однією балістичною ракетою «Іскандер-М» та 97 ударними БпЛА типу Shahed, «Гербера» і безпілотниками інших типів. Зафіксовано влучання балістичної ракети та 13 ударних БпЛА на 11 локаціях, а також падіння збитих (уламки) на одній локації.