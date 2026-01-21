Головна Одеса Новини
Удар по Одещині: постраждала людина, пошкоджено промислову інфраструктуру

Наталія Порощук
glavcom.ua
Наталія Порощук
Удар по Одещині: постраждала людина, пошкоджено промислову інфраструктуру
фото: ДСНС Одещини

За попередньою інформацією, поранення ноги отримав 50-річний чоловік

Уночі окупанти масовано атакували безпілотниками південь Одещини. Внаслідок чого постраждала людина, пошкоджено житлову та промислову інфраструктуру. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на очільника Одеської ОВА Олега Кіпера.

В Одеському районі є пошкодження та руйнування житлових приватних будинків. Зруйновано складську будівлю з меблевими виробами.

Удар по Одещині: постраждала людина, пошкоджено промислову інфраструктуру фото 1

За попередньою інформацією, поранення ноги отримав 50-річний чоловік, його госпіталізовано. Лікарі надають всю необхідну медичну допомогу.

Удар по Одещині: постраждала людина, пошкоджено промислову інфраструктуру фото 2

«Пожежі, що виникли, оперативно ліквідовано рятувальниками. Усі профільні служби працюють над усуненням наслідків ворожих обстрілів. Правоохоронці фіксують чергові воєнні злочини РФ проти мирного населення Одещини», – наголошує Кіпер.

Удар по Одещині: постраждала людина, пошкоджено промислову інфраструктуру фото 3

Нагадаємо, у ніч на 21 січня російська терористична армія атакувала Дніпропетровщину. Внаслідок чого загинули люди.

До слова, внаслідок чергової атаки російських військ на Запоріжжя зафіксовано влучання у житловий квартал. Удар призвів до значних руйнувань приватних осель та людських жертв.

Як повідомлялося, у ніч на 21 січня росіяни атакували Україну однією балістичною ракетою «Іскандер-М» та 97 ударними БпЛА типу Shahed, «Гербера» і безпілотниками інших типів. Зафіксовано влучання балістичної ракети та 13 ударних БпЛА на 11 локаціях, а також падіння збитих (уламки) на одній локації.

