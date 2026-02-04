Торгівля замість війни: в оточенні Трампа планують мир через бізнес-угоди з РФ

Спецпредставник президента США Дональда Трампа Стів Віткофф впевнений, що майбутні торговельні угоди з Росією будуть надійною гарантією стабільності у відносинах з Україною

В адміністрації президента США Дональда Трампа формується стратегія, згідно з якою відновлення економічних зв’язків із Росією має стати головним запобіжником проти нової ескалації. Про це повідомляє «Главком» із посиланням на Foreign Policy.

Ключовою фігурою цього підходу є спецпосланець з питань України Стів Віткофф. Він розглядає майбутні торговельні угоди з Москвою як гарантію стабільності, вважаючи, що економічне процвітання обох сторін унеможливить поновлення бойових дій. У Білому домі відкрито зацікавлені в ресурсах та величезних територіях Росії, а сам Трамп раніше підтверджував, що обговорював із Володимиром Путіним масштабні проєкти економічного розвитку.

Проте експерти та колишні топменеджери західних корпорацій скептично оцінюють ідею «миру через торгівлю». Старша наукова співробітниця Carnegie Russia Eurasia Center Тетяна Станова зазначає, що для Кремля геополітичні інтереси та питання безпеки завжди будуть пріоритетнішими за фінансову вигоду. Досвід минулих десятиліть також свідчить про ілюзорність таких сподівань: попри стрімке зростання інвестицій США в Росію до 2009 року, це не зупинило агресію Москви проти України у 2014 році. Колишні керівники ExxonMobil наголошують, що Захід роками обманював себе, вірячи у всесильність спільних економічних інтересів.

Сьогоднішній інвестиційний клімат у Росії залишається вкрай ризикованим через санкції, воєнні витрати та домінування лояльних до Кремля політичних гравців над бізнесом. Прогнозоване зростання російської економіки на рівні лише 1% та історія з арештом американського бізнесмена Майкла Калві лише підтверджують небезпеку роботи в РФ. Хоча енергетичні та видобувні компанії звикли до високих політичних ризиків, більшість із них боятиметься репутаційних втрат і навряд чи повернеться в Росію до повного зняття санкцій з боку США та Євросоюзу.

Попри це, деякі прихильники Трампа вже роблять перші кроки на російському ринку. За даними медіа, соратники президента ведуть попередні переговори щодо інвестицій, а окремі донори Республіканської партії виявляють інтерес до придбання газопроводу «Північний потік-2». Утім, аналітики Macro-Advisory вважають, що більшість великих гравців вичікуватимуть роками, поки не отримають реальних доказів того, що ризик відновлення повномасштабної війни зведений до мінімуму.

Нагадаємо, українська делегація 2 лютого вирушила до Абу-Дабі для участі у двосторонніх консультаціях зі Сполученими Штатами та черговій тристоронній зустрічі у форматі Україна – США – РФ, запланованих на 4-5 лютого.

Як відомо, склад російської делегації на переговорах щодо врегулювання війни в Україні в ОАЕ залишається незмінним.

Минулого разу до російської делегації увійшли: начальник ГРУ Ігор Костюков (голова російської переговорної групи) та посланець російського диктатора, голова Російського фонду прямих інвестицій Кирило Дмитрієв, перший заступник начальника управління інформації ГРУ Олександр Зорін та перекладач Ілля Курепов, співробітник лінгвістичного центру Міноборони РФ.