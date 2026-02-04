Головна Світ Політика
search button user button menu button

Торгівля замість війни: в оточенні Трампа планують мир через бізнес-угоди з РФ

Аліна Самойленко
glavcom.ua
Аліна Самойленко
google social img telegram social img facebook social img
Торгівля замість війни: в оточенні Трампа планують мир через бізнес-угоди з РФ
Стів Віткофф разом з Дональдом Трампом
фото: The White house/Facebook

Спецпредставник президента США Дональда Трампа Стів Віткофф впевнений, що майбутні торговельні угоди з Росією будуть надійною гарантією стабільності у відносинах з Україною

В адміністрації президента США Дональда Трампа формується стратегія, згідно з якою відновлення економічних зв’язків із Росією має стати головним запобіжником проти нової ескалації. Про це повідомляє «Главком» із посиланням на Foreign Policy.

Ключовою фігурою цього підходу є спецпосланець з питань України Стів Віткофф. Він розглядає майбутні торговельні угоди з Москвою як гарантію стабільності, вважаючи, що економічне процвітання обох сторін унеможливить поновлення бойових дій. У Білому домі відкрито зацікавлені в ресурсах та величезних територіях Росії, а сам Трамп раніше підтверджував, що обговорював із Володимиром Путіним масштабні проєкти економічного розвитку.

Проте експерти та колишні топменеджери західних корпорацій скептично оцінюють ідею «миру через торгівлю». Старша наукова співробітниця Carnegie Russia Eurasia Center Тетяна Станова зазначає, що для Кремля геополітичні інтереси та питання безпеки завжди будуть пріоритетнішими за фінансову вигоду. Досвід минулих десятиліть також свідчить про ілюзорність таких сподівань: попри стрімке зростання інвестицій США в Росію до 2009 року, це не зупинило агресію Москви проти України у 2014 році. Колишні керівники ExxonMobil наголошують, що Захід роками обманював себе, вірячи у всесильність спільних економічних інтересів.

Сьогоднішній інвестиційний клімат у Росії залишається вкрай ризикованим через санкції, воєнні витрати та домінування лояльних до Кремля політичних гравців над бізнесом. Прогнозоване зростання російської економіки на рівні лише 1% та історія з арештом американського бізнесмена Майкла Калві лише підтверджують небезпеку роботи в РФ. Хоча енергетичні та видобувні компанії звикли до високих політичних ризиків, більшість із них боятиметься репутаційних втрат і навряд чи повернеться в Росію до повного зняття санкцій з боку США та Євросоюзу.

Попри це, деякі прихильники Трампа вже роблять перші кроки на російському ринку. За даними медіа, соратники президента ведуть попередні переговори щодо інвестицій, а окремі донори Республіканської партії виявляють інтерес до придбання газопроводу «Північний потік-2». Утім, аналітики Macro-Advisory вважають, що більшість великих гравців вичікуватимуть роками, поки не отримають реальних доказів того, що ризик відновлення повномасштабної війни зведений до мінімуму.

Нагадаємо, українська делегація 2 лютого вирушила до Абу-Дабі для участі у двосторонніх консультаціях зі Сполученими Штатами та черговій тристоронній зустрічі у форматі Україна – США – РФ, запланованих на 4-5 лютого. 

Як відомо, склад російської делегації на переговорах щодо врегулювання війни в Україні в ОАЕ залишається незмінним. 

Минулого разу до російської делегації увійшли: начальник ГРУ Ігор Костюков (голова російської переговорної групи) та посланець російського диктатора, голова Російського фонду прямих інвестицій Кирило Дмитрієв, перший заступник начальника управління інформації ГРУ Олександр Зорін та перекладач Ілля Курепов, співробітник лінгвістичного центру Міноборони РФ.

Теги: війна росія США бізнес Стів Віткофф

Читайте нас

google news img Читайте нас у Google News telegram social img Читайте нас у Telegram

Коментарі — 0

Авторизуйтесь , щоб додавати коментарі
Іде завантаження...
Показати більше коментарів

Читайте також

Ніколас Мадуро під час виступу у Каракасі минулого року
«Пекло на землі» для затриманих: CNN розкрив, у яких умовах чекатиме на суд Мадуро
4 сiчня, 07:13
Прем’єр Бельгії оголосив про готовність надати Україні авіацію та флот
Бельгія готова надати Україні авіацію та флот для підтримки миру після війни
7 сiчня, 08:10
Трамп пообіцяв підтримку протестувальникам в Ірані
Іран пригрозив США «незабутнім уроком» у разі нападу
13 сiчня, 11:49
WP: Авторитет Путіна стрімко падає на тлі краху союзних режимів
WP: Авторитет Путіна стрімко падає на тлі краху союзних режимів
19 сiчня, 01:51
Росія вдарила по Харкову ракетами
Росія вдарила по Харкову ракетами
Сьогодні, 01:55
Обмін священників УПЦ МП відбувається після їхньої добровільної згоди
Митрополити УПЦ МП – обмінний фонд. СБУ прокоментувала процес видачі одіозних церковників РФ
13 сiчня, 13:54
Керівник ОП Кирило Буданов заявив, що мир ближче, але швидкого завершення не буде
Буданов дав обережний прогноз щодо завершення війни
20 сiчня, 20:09
Європейське мито CBAM вже б’є по українській металургії: продукцію витісняють з ринку ЄС
Європейське мито CBAM вже б’є по українській металургії: продукцію витісняють з ринку ЄС
28 сiчня, 14:12
Більшість техніки російських збройних сил у Карелії зосереджена в її столиці, Петрозаводську
Росія відновлює військову присутність біля кордону з НАТО
1 лютого, 06:28

Політика

Politico розкритикувало позицію генсека НАТО щодо оборони Європи
Politico розкритикувало позицію генсека НАТО щодо оборони Європи
Торгівля замість війни: в оточенні Трампа планують мир через бізнес-угоди з РФ
Торгівля замість війни: в оточенні Трампа планують мир через бізнес-угоди з РФ
Путін дотримав свого слова: Трамп прокоментував масовану атаку Росії на Україну
Путін дотримав свого слова: Трамп прокоментував масовану атаку Росії на Україну
Переговори України, США та РФ в Абу-Дабі: Білий дім назвав своїх представників
Переговори України, США та РФ в Абу-Дабі: Білий дім назвав своїх представників
Палата представників США ухвалила законопроект, який завершив короткочасний шатдаун
Палата представників США ухвалила законопроект, який завершив короткочасний шатдаун
Білий дім озвучив реакцію Трампа на масований удар РФ по Україні
Білий дім озвучив реакцію Трампа на масований удар РФ по Україні

Новини

Невідомий дрон упав на військову частину в Польщі біля складу зброї
2 лютого, 19:30
Шмигаль запропонував підсилити Хмельницьку АЕС від Польщі
2 лютого, 14:21
Прогноз погоди на тиждень 2 лютого – 8 лютого 2026 року
1 лютого, 20:01
ISW назвав паузу в ударах по енергетиці стратегічним шансом для Росії
30 сiчня, 11:19
РФ вдарила по спальному району Запоріжжя: пошкоджена багатоповерхівка, є поранений
30 сiчня, 00:49
Німеччина передала Україні дві когенераційні установки для Києва
29 сiчня, 13:58

Прес-релізи

Асоціація прифронтових міст та громад долучилася до підготовки виборчого процесу
Асоціація прифронтових міст та громад долучилася до підготовки виборчого процесу
23 сiчня, 11:30
Social ico fb Social ico twitter Social ico youtube Social ico mail Social ico rss

© 2009-2026, «Українські медійні системи». Всі права захищені

Онлайн-медіа «Інформаційне агентство «Главком», ідентифікатор медіа – R40-01991. Власник: ТОВ «Хаб Главком»

Публікація всіх авторських матеріалів та відеороликів «Главкома» дозволена тільки за умови прямого лінка на сайт. Для інтернет-видань обов’язковим є розміщення прямого, відкритого для пошукових систем лінка у першому абзаці на конкретну новину, статтю чи відео.

Онлайн-медіа «Інформаційне агентство «Главком» призначене для осіб старше 21 року. Переглядаючи матеріали, ви підтверджуєте свою відповідність віковим обмеженням.

«Спецпроєкт» – маркування для редакційних проєктів, які не є спонсорованими. «Партнерський проєкт» – маркування для матеріалів, що створюються в партнерстві з замовником. «Новини компаній» – маркування для матеріалів, створених на основі повідомлень, підготовлених самими компаніями, за зміст яких редакція відповідальності не несе. «Реклама», «пресрелізи», «promo», «pr», «благодійність», «соціальна ініціатива», «соціальна реклама» – маркування матеріалів, які публікуються переважно на правах реклами. Відповідальність за точність і зміст реклами несе рекламодавець. Редакція «Главкома» може не поділяти думку авторів рубрики «Думки вголос».

Будь-яке копіювання, передрук та відтворення фотографічних творів та/або аудіовізуальних творів правовласника Getty Images - суворо забороняється.

Політика конфіденційності (Privacy Policy). Правила сайту

Партнери: DepositPhotos.com , opendatabot.ua