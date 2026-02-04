Верифікація терміналів Starlink. Федоров звернувся до військових

Федоров: Звертаюся до командирів усіх рівнів: організуйте верифікацію терміналів Starlink, щоб забезпечити безперервність та стабільність звʼязку

Міністр оборони Михайло Федоров наголосив, що українські військові повинні оперативно верифікувати термінали Starlink, які використовують у цілях оборони. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на його допис в Telegram.

«Зараз критично важливо верифікувати всі термінали, які використовують у цілях оборони. Для цього військовим необхідно передати всі номери терміналів Starlink через систему DELTA у «білий список». Нагадаємо, вам не треба ставити власні термінали на баланс військової частини чи передавати дані облікових записів. Достатньо внести термінал у «білий список», щоб він продовжив працювати після блокування», – підкреслив міністр.

Михайло Федоров пояснив, що згодом процес побудується так, щоб отримувати дані для реєстрації терміналів у режимі реального часу.

«Звертаюся до командирів усіх рівнів: організуйте верифікацію терміналів Starlink, щоб забезпечити безперервність та стабільність звʼязку», – заявив Федоров.

Нагадаємо, уряд ухвалив постанову про впровадження «білого списку» для терміналів супутникового Starlink. Незабаром в Україні працюватимуть лише перевірені й зареєстровані термінали. Варто зазначити, що військовим звертатися до ЦНАПу не потрібно – для Сил оборони вже діє окремий захищений канал через Delta.

«Главком» пояснив, як верифікувати термінали Starlink.