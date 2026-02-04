Головна Техно Телеком
Верифікація терміналів Starlink. Федоров звернувся до військових

Наталія Порощук
glavcom.ua
Наталія Порощук
Верифікація терміналів Starlink. Федоров звернувся до військових
Уряд ухвалив постанову про впровадження «білого списку» для терміналів супутникового Starlink
фото: Міноборони

Федоров: Звертаюся до командирів усіх рівнів: організуйте верифікацію терміналів Starlink, щоб забезпечити безперервність та стабільність звʼязку

Міністр оборони Михайло Федоров наголосив, що українські військові повинні оперативно верифікувати термінали Starlink, які використовують у цілях оборони. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на його допис в Telegram.

«Зараз критично важливо верифікувати всі термінали, які використовують у цілях оборони. Для цього військовим необхідно передати всі номери терміналів Starlink через систему DELTA у «білий список». Нагадаємо, вам не треба ставити власні термінали на баланс військової частини чи передавати дані облікових записів. Достатньо внести термінал у «білий список», щоб він продовжив працювати після блокування», – підкреслив міністр.

Михайло Федоров пояснив, що згодом процес побудується так, щоб отримувати дані для реєстрації терміналів у режимі реального часу.

«Звертаюся до командирів усіх рівнів: організуйте верифікацію терміналів Starlink, щоб забезпечити безперервність та стабільність звʼязку», – заявив Федоров.

Нагадаємо, уряд ухвалив постанову про впровадження «білого списку» для терміналів супутникового Starlink. Незабаром в Україні працюватимуть лише перевірені й зареєстровані термінали. Варто зазначити, що військовим звертатися до ЦНАПу не потрібно – для Сил оборони вже діє окремий захищений канал через Delta.

«Главком» пояснив, як верифікувати термінали Starlink.

Теги: Міноборони Михайло Федоров Starlink

Телеком
Верифікація терміналів Starlink. Федоров звернувся до військових
Автоматичне продовження відстрочки від мобілізації. Міноборони додало нові категорії
Автоматичне продовження відстрочки від мобілізації. Міноборони додало нові категорії
SpaceX Ілона Маска придбала xAI: компанії об’єднують ШІ, космос і соцмережу X
SpaceX Ілона Маска придбала xAI: компанії об’єднують ШІ, космос і соцмережу X
Верифікація терміналів Starlink в Україні: як це працюватиме
Верифікація терміналів Starlink в Україні: як це працюватиме
«Резерв+» тимчасово зупинить роботу
«Резерв+» тимчасово зупинить роботу
Керівник агентства з кібербезпеки США завантажив службові документи у ChatGPT – Politico
Керівник агентства з кібербезпеки США завантажив службові документи у ChatGPT – Politico

