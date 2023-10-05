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Президентка Словаччини виступила проти надання військової допомоги Україні

Юлія Войцехівська
glavcom.ua
Президентка Словаччини виступила проти надання військової допомоги Україні
Президентка Словаччини вважає, що ігнорування позиції Smer-SD створило б прикрий прецедент
фото: Офіційне інтернет-представництво президента

Зузана Чапутова підтримала позицію партії Smer-SD, яка обіцяла не надавати Україні допомогу

Президентка Словаччини Зузана Чапутова виступила проти надання нового пакета військової допомоги Україні через результати парламентських виборів, у яких перемогла антиукраїнська партія експрем’єра Роберта Фіцо. Про це повідомляє словацький портал Dennik N.

Як повідомляє видання, Міністерство оборони Словаччини розглядає можливість надання Україні нового пакета військової допомоги. Її могли б передати ще під час головування уряду Людовіта Одора, проте президентка Зузана Чапутова виступила проти.

У коментарі для Dennik N речник президентки Словаччини Мартін Стрижинець пояснив, що вона таким чином поважає результати демократичних виборів. Адже партія Smer-SD, яка перемогла на виборах, обіцяла виборцям не надавати Україні допомогу.

Зузана Чапутова вважає, що ігнорування позиції Smer-SD створило б прикрий прецедент на майбутнє.

Нагадаємо, на парламентських виборах у Словаччині партія, очолювана прокремлівським діячем Робертом Фіцо, посіла перше місце, набравши більше голосів, ніж очікувалося. Це може кинути виклик єдності НАТО та ЄС щодо України.

Зазначимо, колишній прем'єр-міністр Словаччини Роберт Фіцо виступає за припинення підтримки України. Фіцо висловив занепокоєння щодо наслідків війни. Він пообіцяв припинити військову допомогу Україні та відверто назвав президентку Словаччини Зузану Чапутову «американським агентом». До того ж він виступає проти членства в НАТО для Києва.

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Теги: міністр вибори Словаччина

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