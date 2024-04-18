Головна Гроші Бізнес
search button user button menu button

Гетманцев розповів, як мережі «АТБ» вдалося обігнати нафтогазовиків та металургів

Валерій Ульяненко
glavcom.ua
Гетманцев розповів, як мережі «АТБ» вдалося обігнати нафтогазовиків та металургів
Перше місце за виручкою у 2023 році вперше зайняла рітейл-компанія
фото з відкритих джерел

Данило Гетманцев: «Очевидно, що йде детінізація торгівлі – вона ще не завершена, але точно рухається в правильному напрямку»

Мережа супермаркетів «АТБ» зайняла перше місце за виручкою у 2023 році з тієї причини, що детенізація торгівлі рухається у правильному напрямку. Про це в інтерв’ю «Главкому» заявив голова парламентського комітету з питань фінансів, податкової та митної політики Данило Гетманцев.

«Я б не шукав тут сенсації. Кожен кейс має своє логічне пояснення. Енергетичні підприємства наростили виручку, бо насамперед зросли тарифи і прайс-кепи на електроенергію. Нафтогазові підприємства – у плані цінової кон’юнктури – були у менш вигідному становищі, хоча є кейс «Укрнафти», яка суттєво збільшила обороти через покращення управління після націоналізації», – розповів він.

Нардеп зазначив, що металурги історично мали високу виручку в Україні, але сильно впали через знищення підприємств.

«Щодо роздрібної торгівлі, то якщо порівнювати рік до року, за січень-лютий саме підприємства торгівлі збільшили нарахування ПДВ на понад 40%, а кількість чеків – більш ніж на 30%. Тобто очевидно, що йде детінізація торгівлі – вона ще не завершена, але точно рухається в правильному напрямку», – підкреслив Гетманцев.

Як повідомлялося, держава намагається вивести ринки з тіні та створити рівні умови господарювання для всіх. Це вдалося зробили із торгівлею золотими виробами та галуззю пального, повідомив Данило Гетманцев. Депутат наголосив, що проблема у державі, оскільки її перший обов'язок перед бізнесом – створити рівні умови господарювання.

До слова, ухилятися від сплати податків у воєнний час – це те саме, що красти в армії. Таку думку висловив Данило Гетманцев і назвав порушників «покидьками». Нардеп підкреслив, що воювати можна лише всім разом, а не частиною суспільства. За його словами, обурливі факти фіксуються у тих галузях, де відбувається ухилення від оподаткування.

Читайте також:

Теги: Данило Гетманцев торгівля економіка

Читайте нас

google news img Читайте нас у Google News telegram social img Читайте нас у Telegram

Коментарі — 0

Авторизуйтесь , щоб додавати коментарі
Іде завантаження...
Показати більше коментарів

Читайте також

«Зараз на фоні нових ударів ворога по інфраструктурі – валютний курс під додатковою загрозою»
Що відбувається з українською економікою. Аналіз поточної ситуації
11 квiтня, 17:56
«Зарплатний» варіант бронювання принесе в собі певне ускладнення стосунків між працівниками та підприємством – експерт
Бронювання працівників. Економіст прокоментував пропозицію про «35 тис. грн»
20 березня, 14:48
Польська торгово-промислова палата деревообробної промисловості звернула увагу на зростання імпорту деревини з Казахстану, яка насправді була з Білорусі
Білоруська деревина попри санкції потрапляє в ЄС – розслідування
26 березня, 22:10
Москва вимагає знижки принаймні у 50% на продаж іноземних активів
Стало відомо, скільки грошей втратили іноземні компанії через вихід з ринку РФ
28 березня, 22:08
Україна може незабаром ліквідувати перелік «спонсорів війни»
Україна може сьогодні скасувати перелік міжнародних спонсорів війни – Reuters
22 березня, 09:54
Згода щодо безмитної торгівлі містить два захисні механізми для захисту ринку Євросоюзу
Рада ЄС розповіла деталі обмежень вільної торгівлі з Україною
8 квiтня, 23:51
Народний депутат не погоджується з оцінками, що за допомогою бронювання за гроші вдасться залучити додаткові 200 млрд. грн
Бронювання за гроші. Гетманцев пояснив, що з цим не так
10 квiтня, 12:50
Зловмисники заподіяли державі майже 290 млн грн збитків
Правоохоронці затримали колишнього керівника Чернівецької митниці
16 квiтня, 16:19
Загалом експорт російської нафти зріс до 3,95 млн барелів на день
Морський експорт нафти РФ досягнув найвищого показника за майже рік – Bloomberg
16 квiтня, 21:26

Бізнес

Гетманцев розповів, як мережі «АТБ» вдалося обігнати нафтогазовиків та металургів
Гетманцев розповів, як мережі «АТБ» вдалося обігнати нафтогазовиків та металургів
Гетманцев назвав ринки, які вдалося вивести «з тіні»
Гетманцев назвав ринки, які вдалося вивести «з тіні»
Український бізнес продає сільгоспземлю. Дані з початку 2024 року
Український бізнес продає сільгоспземлю. Дані з початку 2024 року
Російський «Русал» може втрати третину експорту через нові санкції – Bloomberg
Російський «Русал» може втрати третину експорту через нові санкції – Bloomberg
Кінокомпанія Warner Bros. встановила новий рекорд у міжнародному прокаті
Кінокомпанія Warner Bros. встановила новий рекорд у міжнародному прокаті
Український бізнес все частіше переїжджає з міст до областей: інфографіка
Український бізнес все частіше переїжджає з міст до областей: інфографіка

Найпопулярніше

За день За три дні За тиждень
35K
Атака на Чернігів: момент влучання потрапив на відео
18K
Атака на завод у Казані, де РФ виробляє бомбардувальники: деталі від розвідки
12K
Великі корпорації тікають із Німеччини. Сусідня країна вдало користується моментом
11K
Закон про мобілізацію опубліковано: коли почнуть діяти нові норми
9942
Після Чернігова росіяни атакували Одесу, лунають вибухи
7409
Стала відома причина смерті письменника Дмитра Капранова

Новини

Збереження робочих місць і підтримка економіки: роль «Темп-3000» у стабілізації ситуації в Україні
Вчора, 18:13
Бізнес назвав умови для збільшення потужностей розподіленої генерації
Вчора, 15:06
Федерація настільного тенісу Маріуполя відвідала спортивні збори за підтримки Favbet Foundation
15 квiтня, 17:28
З початку 2024 року Фонд Дениса Парамонова допоміг майже трьом тисячам жителям деокупованих територій
15 квiтня, 16:19
Вибухи в Дніпрі, Ізраїль не визначився з відповіддю на атаку Ірану: головне за ніч
15 квiтня, 06:50
Дощі, місцями грози: прогноз погоди на 15 квітня
15 квiтня, 04:50

Прес-релізи

Букети з цукерок «Пригощайся»: як їх зробити та де придбати цукерки для букета?
Букети з цукерок «Пригощайся»: як їх зробити та де придбати цукерки для букета?
16 квiтня, 17:06
Дата публікації новини:
Social ico fb Social ico twitter Social ico youtube Social ico mail Social ico rss

© 2009-2024, «Українські медійні системи». Всі права захищені

Онлайн-медіа «Інформаційне агентство «Главком», ідентифікатор медіа – R40-01991. Власник: ТОВ «Хаб Главком»

Публікація всіх авторських матеріалів та відеороликів «Главкома» дозволена тільки за умови прямого лінка на сайт. Для інтернет-видань обов’язковим є розміщення прямого, відкритого для пошукових систем лінка у першому абзаці на конкретну новину, статтю чи відео.

Політика конфіденційності (Privacy Policy). Правила сайту

Партнери: depositphotos.ua