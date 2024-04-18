Гетманцев розповів, як мережі «АТБ» вдалося обігнати нафтогазовиків та металургів

Данило Гетманцев: «Очевидно, що йде детінізація торгівлі – вона ще не завершена, але точно рухається в правильному напрямку»

Мережа супермаркетів «АТБ» зайняла перше місце за виручкою у 2023 році з тієї причини, що детенізація торгівлі рухається у правильному напрямку. Про це в інтерв’ю «Главкому» заявив голова парламентського комітету з питань фінансів, податкової та митної політики Данило Гетманцев.

«Я б не шукав тут сенсації. Кожен кейс має своє логічне пояснення. Енергетичні підприємства наростили виручку, бо насамперед зросли тарифи і прайс-кепи на електроенергію. Нафтогазові підприємства – у плані цінової кон’юнктури – були у менш вигідному становищі, хоча є кейс «Укрнафти», яка суттєво збільшила обороти через покращення управління після націоналізації», – розповів він.

Нардеп зазначив, що металурги історично мали високу виручку в Україні, але сильно впали через знищення підприємств.

«Щодо роздрібної торгівлі, то якщо порівнювати рік до року, за січень-лютий саме підприємства торгівлі збільшили нарахування ПДВ на понад 40%, а кількість чеків – більш ніж на 30%. Тобто очевидно, що йде детінізація торгівлі – вона ще не завершена, але точно рухається в правильному напрямку», – підкреслив Гетманцев.

Як повідомлялося, держава намагається вивести ринки з тіні та створити рівні умови господарювання для всіх. Це вдалося зробили із торгівлею золотими виробами та галуззю пального, повідомив Данило Гетманцев. Депутат наголосив, що проблема у державі, оскільки її перший обов'язок перед бізнесом – створити рівні умови господарювання.

До слова, ухилятися від сплати податків у воєнний час – це те саме, що красти в армії. Таку думку висловив Данило Гетманцев і назвав порушників «покидьками». Нардеп підкреслив, що воювати можна лише всім разом, а не частиною суспільства. За його словами, обурливі факти фіксуються у тих галузях, де відбувається ухилення від оподаткування.