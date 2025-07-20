Боєць ЗСУ голими руками взяв озброєного окупанта у полон

Юрій не побоявся полонити озброєного окупанта, який опинився у його окопі

Росіянин їхав штурмувати позиції українців на мотоциклі, і випадково потрапив до них у окоп

Військовослужбовець мотопіхотного батальйону 10-ї окремої гірсько-штурмової бригади «Едельвейс» Юрій фактично голими руками зумів узяти у полон озброєного окупанта. Як інформує «Главком», історію хороброго бійця бригада розповіла на своєму YouTube-каналі.

Як пояснив Юрій, у них розбило Starlink. Тим часом на сусідній позиції інтернет був, тож військовий вирішив окопом перейти туди, щоб подзвонити. Та дорогою зустрів окупанта. Той був наляканий та дезорієнтований, але, на відміну від Юрія, мав зброю. Та боєць не розгубився.

«Я його питаю: «Жить хочеш?». Він відповів: «Хочу». Тоді я кажу: «Ну то здавайся в полон». Він спершу не зрозумів, а потім руки підняв догори. Я забрав у нього автомат, гранати і повів за собою», – розповів Юрій.

Реальна історія бійця мотопіхотного батальйону 10 ОГШБр «Едельвейс», яка звучить як сцена з фільму

З’ясувалося, що окупант вирушив на штурм на мотоциклі, але наїхав на міну, впав, а потім іще й потрапив під атаку дронів. Тож із переляку зайшов не у свій окоп, а до противника.

Раніше боєць ЗСУ зумів утекти з полону та попередити побратимів про ворожу атаку.

Також українські наземні роботи вперше в історії взяли в полон окупантів. На Харківщині бійці Третьої окремої штурмової бригади атакували та зачистили позиції російських загарбників повністю за допомогою дронів та наземних роботизованих комплексів.