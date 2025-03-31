Сили спецоперацій взяли у полон росіян на Курщині (відео)

Українські бійці ліквідували кількох ворожих військових, ще двох взяли у полон

Бійці Сил спеціальних операцій (ССО) взяли в полон двох російських військових у Курській області. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на ССО.

«Воїни розповіли, що ворожі війська йшли штурмувати позиції Сил безпеки та оборони та опинилися майже перед місцем, де перебувала одна з груп полку ССО «Рейнджер». Під час спеціальних дій оператори обійшли російські війська з боку та вступили з ними в контакт», – йдеться у повідомленні.

Оператори 6-го полку Сил спецоперацій взяли в полон російських військових на Курщині



Воїни розповіли, що ворожі війська йшли штурмувати позиції Сил безпеки та оборони та опинилися майже перед місцем, де перебувала одна з груп полку ССО “Рейнджер”. pic.twitter.com/XEMLsrUrXX — ГЛАВКОМ (@GLAVCOM_UA) March 31, 2025

Зазначається, що в результаті злагодженої роботи знищено кількох ворожих військових, які перебували в бліндажі. Також бійці змусили ще двох військових противника здатися в полон та зберегти життя.

Раніше воїни 12-ї бригади спеціального призначення «Азов» взяли у полон 20 росіян на Торецькому напрямку.

Також українські бійці взяли в полон п’ятьох російських військових під час спецоперації на передовій. Один із них, ймовірно, має особливий статус.

Зокрема, бійці взводу розвідки 2-го батальйону 12-ї бригади спеціального призначення «Азов» взяли в полон трьох окупантів під час зачистки на Торецькому напрямку. Один із полонених – 19-річний Дмитро Яптік – ненець із села на півострові Ямал. Це один із корінних народів Півночі Росії. Він малочисельний та нині перебуває під загрозою вимирання.