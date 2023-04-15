Бої під Вугледаром: ЗСУ показали, що зробили з окупантами (фото)

ЗСУ доповіли про ситуацію під Вугледаром

Сили оборони тримають позиції під Вугледаром і не дають російським окупантам наблизитися до Авдіївки. Про це повідомив командувач оперативно-стратегічного угруповання військ «Таврія» Олександр Тарнавський.

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Він оприлюднив фото знищеної під Вугледаром російської техніки і написав: «Відпочивають орки під Вугледаром».

фото: Олександр Тарнавський/Telegram

Тарнавський зазначив, що українська артилерія працює влучно, «кожен воїн в окопах сьогодні виконує задачі на найвищому рівні».

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Нагадаємо, російський генерал-полковник Рустама Мурадова у лютому під Вугледаром кинув армію на мінні поля та під обстріл української артилерії, втративши за три дні дві елітні бригади морської піхоти, 103 одиниці техніки, у тому числі 36 танків.

Британська розвідка повідомляла, що російській наступ у Вугледарі пригальмувався завдяки новій техніці бою, яку застосовують ЗСУ.

Нагадаємо, триває 416-та доба широкомасштабної збройної агресії РФ проти України. Противник продовжує зосереджувати основні зусилля на веденні наступальних дій на Лиманському, Бахмутському, Авдіївському та Мар’їнському напрямках. Найзапекліші бої тривають за Бахмут та Мар’їнку. Протягом минулої доби було відбито 56 атак ворога.