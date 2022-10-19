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Бойовик зі списку «Миротворця» успішно ліквідований в Україні (фото)

Юрій Лящук
glavcom.ua
Бойовик зі списку «Миротворця» успішно ліквідований в Україні (фото)
Шейко з позивним «Ведмідь» був успішно «демобілізований»
фото з бази «Миротворець»

Володимир Шейко керував артилерійським дивізіоном та називав себе «підполковником»

В Україні ліквідували бойовика з квазіреспубліки на Донбасі Володимира Шейка. Він керував артилерійським дивізіоном та називав себе «підполковником».

Шейко з позивним «Ведмідь» був успішно «демобілізований». Про це повідомив офіцер ЗСУ Анатолій Штефан («Штірліц»).

Деталей ліквідації бойовика Штефан не оприлюднив. Однак відомо, що Шейко раніше потрапив у базу «Миротворець». Він переховувався від органів досудового розслідування. Справи, за якими проходив бойовик, стосувались створення не передбачених законами України воєнізованих формувань або участі у їх діяльності.

Нагадаємо, раніше Арестович передбачив долю терориста Гіркіна в Україні.

Нагадаємо, триває 238 дові повномасштабної війни Росії проти України. Противник намагається утримати тимчасово захоплені території, зосереджує зусилля на стримуванні дій Сил оборони на окремих напрямках, разом з тим не полишає спроб вести наступальні дії на Бахмутському та Авдіївському напрямках.

Ворог обстрілює позиції наших військ вздовж лінії зіткнення, здійснює інженерне обладнання оборонних позицій та рубежів на окремих напрямках та веде повітряну розвідку. Порушуючи норми Міжнародного гуманітарного права, закони та звичаї ведення війни, продовжує завдавати ударів по критичній інфраструктурі та помешканнях цивільного населення.

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Теги: війна окупанти Україна росія

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