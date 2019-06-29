Бойовики на Донбасі 11 разів обстріляли українських захисників



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На обстріли з боку збройних формувань Російської Федерації наші підрозділи дали адекватну відповідь - пресслужба

Одного українського військового поранено – шштаб ООС

Бойовики у зоні проведення операції Об’єднаних сил (ООС) на Донбасі у суботу, 29 червня, здійснили 11 обстрілів позицій українських військових та застосували заборонену Мінськими домовленостями зброю, поранено одного українського захисника. Про це повідомляє штаб ООС у Facebook.

Зазначається, що поблизу населеного пункту Зайцеве бойовики здійснили обстріл з міномета 82 мм, а на околицях Залізного бойовики застосували протитанкові керовані ракети.

Поряд з Новолуганським бойовики вели обстріл використовуючи артилерійські системи 122 мм та міномети калібру 120 та 82 мм, а поблизу Майорська вогонь вівся з мінометів калібру 120 мм, гранатометів різних систем, протитанкових керованих ракет, озброєння БМП, великокаліберних кулеметів та стрілецької зброї.

«Внаслідок ворожих обстрілів один український військовослужбовець отримав поранення. На обстріли з боку збройних формувань Російської Федерації наші підрозділи дали адекватну відповідь,втрати противника уточнюються», - повідомили в штабі ООС.

Раніше повідомляло, що протягом минулої доби, 28 червня, бойовики 32 рази порушили режим припинення вогню. Бойовики застосували 16 разів заборонені мінськими угодами артилерійські системи калібру 122 мм, міномети калібру 120 та 82 мм.