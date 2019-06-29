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    Події в Україні

    Окупанти на Донбасі обстріляли будинки у Пікузах і намагаються звинуватити ООС - штаб

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    Вогнева активність підрозділів ЗСУ та збройних формувань РФ в районі населеного пункту Пікузи вказує на те, що 26 червня противник двічі відкривав вогонь - Окупанти на Донбасі обстріляли будинки у Пікузах і намагаються звинуватити ООС - штаб
    Вогнева активність підрозділів ЗСУ та збройних формувань РФ в районі населеного пункту Пікузи вказує на те, що 26 червня противник двічі відкривав вогонь

    Зі слів місцевих мешканців, обстріл стався вранці 26 червня

    У штабі операції Об'єднаних сил заявляють, що українські захисники не причетні до обстрілу будинків у н.п.Пікузи на території, непідконтрольній уряду України.

    Про це йдеться у повідомленні прес-центру штабу ООС, яке оприлюднено ввечері 29 червня. 

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    «У щоденному звіті СММ ОБСЄ опубліковано інформацію про факт обстрілу будинків у Пікузах. ... 26 червня спостерігачі прибули на місце події, де у дворі Будинку культури зафіксували чотири величезні вирви. Від осколків була посічена стіна цієї ж двоповерхової будівлі», - йдеться у повідомленні.

    На думку представників Місії, вирви утворилися внаслідок розриву мінометних мін 82-мм калібру, начебто випущених із західного напрямку.

    «Поряд з тим, на вул.Ахматової 37, на подвір’ї співробітники патруля СММ виявили підривник і хвостовик реактивної гранати. Від ударної хвилі у нежитловому будинку були пошкоджені вікна і віконні ставні. Зі слів місцевих мешканців, обстріл стався вранці 26 червня», - додали у штабі. 

    На підставі даних української сторони СЦКК, вогнева активність підрозділів ЗСУ та збройних формувань РФ в районі населеного пункту Пікузи вказує на те, що 26 червня противник двічі відкривав вогонь, а саме о 17:40 та 18:25.

    «Українські підрозділи вогонь у відповідь не відкривали. Враховуючи зазначені часові показники, причетність українських армійців до даного інциденту не підтверджується», - зазначили у штабі ООС і додали, що провокаційні обстріли з боку збройних формувань РФ «спрямовані виключно на дискредитацію підрозділів Об’єднаних сил в очах мирного населення». 

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