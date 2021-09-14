Війна на Донбасі: 13 обстрілів за добу, один захисник України загинув

На обстріли противника українські захисники відкривали вогонь у відповідь

Окупанти відкривали вогонь з артилерії

Протягом минулої доби, 13 вересня, на Донбасі зафіксовано 12 порушень режиму припинення вогню. Відповідну інформацію оприлюднив пресцентр штабу операції Об’єднаних сил.

«Поблизу Зайцевого противник обстріляв позиції українських захисників з автоматичних станкових та ручних протитанкових гранатометів. Неподалік Верхньоторецького російські окупанти вели вогонь із заборонених Мінськими домовленостями мінометів 120 калібру. В напрямку Нью-Йорку збройні формування Російської Федерації здійснили обстріл з артилерійських систем калібру 122 мм. В районі Золотого-4 окупанти відкривали вогонь по позиціях українських захисників з ручних протитанкових гранатометів», – йдеться в повідомленні.

Неподалік Катеринівки ворожі найманці застосували гранатомети різних систем та стрілецьку зброю. Поблизу Новоолександрівки противник тричі вів численні обстріли наших позицій із гранатометів різних систем, великокаліберних кулеметів та стрілецької зброї.

Неподалік Причепилівки російські окупанти двічі вели обстріл із великокаліберних кулеметів, стрілецької зброї та мінометів 82 калібру.

В напрямку населеного пункту Попасна ворог двічі вів вогонь з великокаліберних кулеметів та ручних протитанкових гранатометів.

В результаті ворожого обстрілу один військовослужбовець Об’єднаних сил дістав поранення несумісне з життям. На обстріли противника українські захисники відкривали вогонь у відповідь.

Про всі факти порушень з боку російсько-окупаційних військ Українська сторона СЦКК повідомила представників Місії ОБСЄ, застосувавши встановлений координаційний механізм.

Станом на 7 годину ранку, 14 вересня, порушень режиму припинення вогню не зафіксовано.

«Українські воїни контролюють ситуацію в районі проведення Операції об’єднаних сил з відсічі і стримування збройної агресії Російської Федерації», – наголошують у штабі.

Раніше на Донбасі в результаті обстрілу з боку бойовиків загинув військовослужбовець Збройних сил України Денис Герман.

Також на Луганщині внаслідок мінометного обстрілу 11 вересня загинув старший солдат Олексій Куленко з Кіровоградської області.

Крім того, в районі проведення операції Об'єднаних сил, внаслідок обстрілів бойовиків по позиціях українських військовослужбовців – загинув морський піхотинець Артур Голуб.

До слова, Зеленський оцінив імовірність захоплення України за тиждень.