На Луганщині загинув Валентин Чепурний, який щойно звільнився із Збройних сил
Чоловік вже був цивільним і заїхав на передову за речами
У неділю, 12 вересня, в результаті артилерійського обстрілу з боку російських окупаційних військ на західній околиці села Кримське загинув 34-річний Валентин Чепурний.
На момент загибелі Чепурний офіційно вважався цивільною особою, адже саме напередодні в нього закінчився контракт, пише «Новинарня».
Чоловік заїхав у підрозділ попрощатися з побратимами – і в цю мить почався артилерійський обстріл.
Чепурний разом із товаришами кинувся в укриття. Їх бігло четверо. Перші троє встигли проскочити, хоч осколками їм посікло ноги. А Валентин прийняв на себе убивчий удар осколків від міни 120-го калібру, яка впала зовсім поруч.
За даними ЗМІ, уламками чоловікові побило все тіло. Медики спробували його евакуювати, але було вже пізно.
Побратими в соцмережах пишуть, що Валентин мешкав у селищі Високопілля. У ЗСУ служив щонайменше з 2018 року.
Раніше а Донбасі в результаті обстрілу з боку бойовиків загинув військовослужбовець Збройних сил України Денис Герман.
Також на Луганщині внаслідок мінометного обстрілу 11 вересня загинув старший солдат Олексій Куленко з Кіровоградської області.
Крім того, в районі проведення операції Об'єднаних сил, внаслідок обстрілів бойовиків по позиціях українських військовослужбовців – загинув морський піхотинець Артур Голуб.