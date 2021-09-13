На Луганщині загинув Валентин Чепурний, який щойно звільнився із Збройних сил

Чоловік вже був цивільним і заїхав на передову за речами

У неділю, 12 вересня, в результаті артилерійського обстрілу з боку російських окупаційних військ на західній околиці села Кримське загинув 34-річний Валентин Чепурний.

На момент загибелі Чепурний офіційно вважався цивільною особою, адже саме напередодні в нього закінчився контракт, пише «Новинарня».

Чоловік заїхав у підрозділ попрощатися з побратимами – і в цю мить почався артилерійський обстріл.

Чепурний разом із товаришами кинувся в укриття. Їх бігло четверо. Перші троє встигли проскочити, хоч осколками їм посікло ноги. А Валентин прийняв на себе убивчий удар осколків від міни 120-го калібру, яка впала зовсім поруч.

За даними ЗМІ, уламками чоловікові побило все тіло. Медики спробували його евакуювати, але було вже пізно.

Побратими в соцмережах пишуть, що Валентин мешкав у селищі Високопілля. У ЗСУ служив щонайменше з 2018 року.

Раніше а Донбасі в результаті обстрілу з боку бойовиків загинув військовослужбовець Збройних сил України Денис Герман.

Також на Луганщині внаслідок мінометного обстрілу 11 вересня загинув старший солдат Олексій Куленко з Кіровоградської області.

Крім того, в районі проведення операції Об'єднаних сил, внаслідок обстрілів бойовиків по позиціях українських військовослужбовців – загинув морський піхотинець Артур Голуб.