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    Події в Україні

    На Луганщині загинув Валентин Чепурний, який щойно звільнився із Збройних сил

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    Валентину Чепурному було 34 роки&nbsp;&nbsp; - На Луганщині загинув Валентин Чепурний, який щойно звільнився із Збройних сил
    Валентину Чепурному було 34 роки  
    фото: Natasya Nagorna

    Чоловік вже був цивільним і заїхав на передову за речами

    У неділю, 12 вересня, в результаті артилерійського обстрілу з боку російських окупаційних військ на західній околиці села Кримське загинув 34-річний Валентин Чепурний.

    На момент загибелі Чепурний офіційно вважався цивільною особою, адже саме напередодні в нього закінчився контракт, пише «Новинарня».

    Чоловік заїхав у підрозділ попрощатися з побратимами – і в цю мить почався артилерійський обстріл.

    Чепурний разом із товаришами кинувся в укриття. Їх бігло четверо. Перші троє встигли проскочити, хоч осколками їм посікло ноги. А Валентин прийняв на себе убивчий удар осколків від міни 120-го калібру, яка впала зовсім поруч.

    За даними ЗМІ, уламками чоловікові побило все тіло. Медики спробували його евакуювати, але було вже пізно.

    Побратими в соцмережах пишуть, що Валентин мешкав у селищі Високопілля. У ЗСУ служив щонайменше з 2018 року.

    Раніше а Донбасі в результаті обстрілу з боку бойовиків загинув військовослужбовець Збройних сил України Денис Герман.

    Також на Луганщині внаслідок мінометного обстрілу 11 вересня загинув старший солдат Олексій Куленко з Кіровоградської області.

    Крім того, в районі проведення операції Об'єднаних сил, внаслідок обстрілів бойовиків по позиціях українських військовослужбовців – загинув морський піхотинець Артур Голуб.

    Теги: Росія окупанти бойовики на Донбасі ЗСУ Луганщина війна обстріл військові Операція Об’єднаних сил
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    На Луганщині загинув Валентин Чепурний, який щойно звільнився із Збройних сил