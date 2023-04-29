«Божа кара за вбитих в Умані». Розвідка повідомила деталі «бавовни» в Севастополі
Нафтопродукти, які згоріли, призначались для потреб Чорноморського флоту РФ
Внаслідок вибуху у Севастополі 29 квітня було знищено близько 10 резервуарів з нафтопродуктами. Їхня загальна ємність –близько 40 тис. тонн. Про це повідомив представник Головного управління розвідки Міноборони України Андрій Юсов, передає «РБК-Україна».
Юсов уточнив, що ці нафтопродукти призначались для потреб Чорноморського флоту РФ.
«У місті Севастополь 29 квітня відбулася «бавовна», яка є божою карою, зокрема за вбитих цивільних громадян в Умані, серед яких є п'ятеро дітей. Ця кара буде довготривалою. Усім мешканцям тимчасово окупованого Криму бажано найближчим часом не знаходитися поряд з військовими об'єктами та об'єктами, що забезпечують армію агресора», – розповів він.
Представник розвідки також додав, що Головному управлінню розвідки відомо про розкрадання, яке здійснювали місцеві окупанти на цьому та інших об'єктах.
«Варто зазначити, що нам відомо про розкрадання посадовими особами окупаційної влади нафтопродуктів та про інші корупційні дії на цій нафтобазі та інших об'єктах окупантів. Це, безумовно, розширює можливості українських Сил безпеки та оборони», – зазначив він.
Нагадаємо, 29 квітня близько 5 години ранку виникла пожежа на нафтобазі у Севастополі. Окупаційна влада заявила, що нафтобазу атакував безпілотник ЗСУ.
Пожежі присвоєно четвертий рівень – найскладніший із усіх можливих.
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