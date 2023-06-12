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ЗСУ просунулися на 700 м: Череватий розповів про ситуацію на Бахмутському напрямку

Мар’яна Мигаль
glavcom.ua
ЗСУ просунулися на 700 м: Череватий розповів про ситуацію на Бахмутському напрямку
Українські військові знищили дві бойові машини піхоти ворога
фото ілюстративне

Російські окупанти намагаються контратакувати, але безрезультатно.

Українським силам вдалося просунутися від 250 до 700 м на Бахмутському напрямку. Російські загарбники зазнають втрат. Про це повідомив речник Східного угруповання військ ЗСУ Сергій Череватий в ефірі телемарафону.

На Бахмутському напрямку продовжуються позиційні бої. При цьому українські військові продовжують контратакувати там, де є можливості.

«На флангах пройшли від 250 до 700 м, посунувши ворога. При цьому нанісши йому втрати - 66 окупантів знищили, 83 зазнали поранень, 3 потрапили до полону», – зазначив Череватий.

Українські військові також знищили дві бойові машини піхоти ворога, дві бойові машини десанту, БТР, два самохідних міномети «Нона», гаубицю Д-30, протитанковий ракетний комплекс та польовий склад з боєприпасами.

Російські окупанти також намагаються контратакувати, але безрезультатно. Так, за цю добу відбулося загалом три боєзіткнення на Бахмутському напрямку. Ворог також 249 разів бив по українських позиціях різними типами артилерії та здійснив два авіанальоти.

Череватий зазначив, що наші бійці намагаються воювати креативно, використовуючи усі власні та надані партнерами сили та засоби, а також користуються кожним промахом противника.

Нагадаємо, ЗСУ оголосили про визволення Сторожового на Донеччині.

Теги: окупанти машини військові втрати ворог Бахмут

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