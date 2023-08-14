Британська розвідка назвала дилему, яка постала перед Росією на Херсонщині

Окупанти задумаються, щоб перекинути війська з Херсонщини на схід

У гирлі Дніпра продовжується активна боротьба за контроль над невеликими островами

За останній тиждень в нижній течії Дніпра спостерігається пожвавлення маломасштабних бойових дій, що створює нові додаткові проблеми для окупантів. Про це це йдеться у звіті британської розвідки.

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Зазначається, що окрім розширення плацдарму, створеного українськими силами біля зруйнованого Антонівського мосту ще в червні, зараз українські війська влаштовують часті рейди на окупований берег та працюють над створенням невеликих плацдармів у нових місцях.

Крім того, в гирлі Дніпра продовжується активна боротьба за контроль над невеликими островами.

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«Російське командування стоїть перед дилемою: зміцнювати цей напрямок чи розгортати війська в районах основних контрнаступальних операцій України, далі на схід», – констатують в британській розвідці.

Нагадаємо, триває 537-ма доба повномасштабної війни Росії проти України. Протягом минулої доби відбулось 33 бойових зіткнення. Протягом минулої доби російські окупанти завдали два ракетних, 43 авіаційних ударів та близько 55 обстрілів з реактивних систем залпового вогню по позиціях наших військ та населених пунктах. Внаслідок російських терористичних атак є загиблі та поранені серед цивільного населення, серед яких є діти. Руйнувань зазнали житлові будинки та інша цивільна інфраструктура.