Втрати ворога станом на 26 грудня 2024 – Генштаб ЗСУ
Протягом минулої доби українські захисники знищили 1540 окупантів
Генеральний штаб Збройних сил України оновив втрати російських окупантів станом на ранок четверга, 26 грудня 2024 року.
Втрати Росії у війні на 26 грудня 2024 року
РФ у війні з Україною станом на 26 грудня втратила:
- особового складу – близько 780860 (+1540) осіб,
- танків – 9630 (+2) од,
- бойових броньованих машин – 19933 (+10) од,
- артилерійських систем – 21357 (+24) од,
- РСЗВ – 1256 (+0) од,
- засоби ППО – 1031 (+1) од,
- літаків – 369 (+0) од,
- гелікоптерів – 329 (+0) од,
- БПЛА оперативно-тактичного рівня – 20971 (+63),
- крилаті ракети – 3003 (+55),
- кораблі /катери – 28 (+0) од,
- підводні човни – 1 (+0) од,
- автомобільної техніки та автоцистерн – 32180 (+63) од,
- спеціальна техніка – 3667 (+0).
Активність флоту окупантів станом на 26 грудня
- У Чорному морі один ворожий корабель, який є носієм крилатих ракет «Калібр» загальним залпом до чотирьох ракет;
- В Азовському морі ворожі кораблі відсутні;
- У Середземному морі вісім ворожих кораблів, з яких три є носіями крилатих ракет «Калібр» загальним залпом до 25 ракет.
За добу в інтересах РФ прохід Керченською протокою здійснили:
- до Чорного моря – два судна, з них одне продовжило рух у напрямку протоки Босфор;
- до Азовського моря – п'ять суден, з них одне рухалось з протоки Босфор.
Нині триває 1037-й день повномасштабної війни в Україні.
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