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Втрати ворога станом на 26 грудня 2024 – Генштаб ЗСУ

Іванна Гордійчук
glavcom.ua
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Втрати ворога станом на 26 грудня 2024 – Генштаб ЗСУ
РФ з початку повномасштабного вторгнення втратила в Україні 32180 автомобільної техніки та автоцистерн
фото з відкритих джерел

Протягом минулої доби українські захисники знищили 1540 окупантів

Генеральний штаб Збройних сил України оновив втрати російських окупантів станом на ранок четверга, 26 грудня 2024 року.

Втрати Росії у війні на 26 грудня 2024 року

РФ у війні з Україною станом на 26 грудня втратила

  • особового складу – близько 780860 (+1540) осіб,
  • танків – 9630 (+2) од,
  • бойових броньованих машин – 19933 (+10) од,
  • артилерійських систем – 21357 (+24) од,
  • РСЗВ – 1256 (+0) од,
  • засоби ППО – 1031 (+1) од,
  • літаків – 369 (+0) од,
  • гелікоптерів – 329 (+0) од,
  • БПЛА оперативно-тактичного рівня  – 20971 (+63),
  • крилаті ракети – 3003 (+55),
  • кораблі /катери – 28 (+0) од,
  • підводні човни – 1 (+0) од,
  • автомобільної техніки та автоцистерн – 32180 (+63) од,
  • спеціальна техніка – 3667 (+0).
Втрати ворога станом на ранок 26 грудня
Втрати ворога станом на ранок 26 грудня
Генштаб ЗСУ

Активність флоту окупантів станом на 26 грудня

  • У Чорному морі один ворожий корабель, який є носієм крилатих ракет «Калібр» загальним залпом до чотирьох ракет;
  • В Азовському морі ворожі кораблі відсутні;
  • У Середземному морі вісім ворожих кораблів, з яких три є носіями крилатих ракет «Калібр» загальним залпом до 25 ракет. 

За добу в інтересах РФ прохід Керченською протокою здійснили:

  • до Чорного моря – два судна, з них одне продовжило рух у напрямку протоки Босфор;
  • до Азовського моря – п'ять суден, з них одне рухалось з протоки Босфор.
Активність флоту окупантів станом на 26 грудня
Активність флоту окупантів станом на 26 грудня
ВМС ЗСУ

Нині триває 1037-й день повномасштабної війни в Україні.

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Теги: ЗСУ окупанти втрати Генштаб корабель війна фронт

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