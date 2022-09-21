Британська розвідка пояснила, чому Росія спішить з «референдумами»

Рашисти в Україні продовжують відчувати нестачу особового складу

Невідкладне проведення Росією «референдумів» у Донецькій, Лугнаській, Херсонській та Запорізькій областях викликана побоюваннями неминучого нападу України. Про це повідомляє міністерство оборони Великої Британії.

«20 вересня 2022 року офіційні особи окупованих Росією Донецької, Луганської, Херсонської та Запорізької областей України оголосили про проведення «референдумів» щодо приєднання до Російської Федерації. Така невідкладність, ймовірно, викликана побоюваннями неминучого нападу України», – йдеться в повідомленні.

Зазначається, що рашисти в Україні продовжують відчувати нестачу особового складу. Російська Дума 20 вересня 2022 року проголосувала за зміни до закону, які розширюють покарання за невиконання військ. Ймовірно, це має на меті обмежити кількість дезертирств і відмов і, таким чином, пом’якшити певний безпосередній тиск.

«Протягом останніх двох тижнів російське цивільне та військове керівництво зазнавало значного тиску. Ці нові заходи, ймовірно, були висунуті через громадську критику та знаменують подальший розвиток стратегії Росії. Путін бере на себе більший політичний ризик, підриваючи фантазію про те, що Росія не перебуває ні у війні, ні в національній кризі в надії створити більшу бойову силу», – додають у розвідці.

Нагадаємо, триває 210-та доба повномасштабної війни Росії проти України. Противник продовжує зосереджувати зусилля на спробах повної окупації Донецької області, організації оборони та утриманні захоплених територій, а також зриві активних дій Сил оборони на окремих напрямках. Здійснює заходи щодо перегрупування своїх військ, постійно веде повітряну розвідку, обстрілює позиції наших військ вздовж лінії зіткнення.