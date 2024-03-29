Стефанчук назвав терміни розгляду законопроєкту про мобілізацію

Якщо депутати наполягатимуть на всіх правках, розгляд законопроєкту може зайняти декілька тижнів

Законопроєкт винесуть на розгляд Ради щойно буде готова фінальна порівняльна таблиця

Верховна Рада може розглядати законопроєкт про мобілізацію в сесійній залі впродовж кількох тижнів, якщо народні депутати наполягатимуть на всіх правках. Про це голова парламенту Руслан Стефанчук повідомив у коментарі «Українській правді».

«Якщо депутати наполягатимуть на всіх правках, це (розгляд проєкту закону в сесійній залі – ред.) може зайняти тиждень або декілька тижнів. Якщо ні, якщо будуть задоволені всі позиції, які колеги відстояли на комітеті, тоді розгляд цього проєкту відбудеться в більш стислі строки», – підкреслив він.

Стефанчук зазначив, що Рада розпочне розгляд законопроєкту про мобілізацію в сесійній залі, коли його фінальна версія буде напрацьована Комітетом з питань нацбезпеки, оборони і розвідки, а також підготовлені висновки лінгвістичної та юридичної експертиз.

«Щойно буде готова фінальна порівняльна таблиця, думаю, ми одразу можемо розглядати питання щодо можливості внесення цього законопроєкту в зал. Зараз я не готовий назвати терміни, бо ще немає завершеного продукту. Але я знаю, що багато речей, які були в проєкті, підтримані комітетом. Щодо дискутивних положень були або зміни, або відхилення», – повідомив голова Ради. Стефанчук додав, що як тільки буде «кінцева картина», одразу законопроєкт буде винесено в зал.

Зауважимо, 7 лютого Верховна Рада підтримала оновлений урядовий законопроєкт про мобілізацію. Серед його пунктів – скасування строкової служби (замість неї буде базовий військовий вишкіл) і демобілізація військових після 36 місяців служби.

До другого читання проєкту закону народні депутати подали понад 4 тис. правок: вручну й електронно. Унаслідок цього законопроєкт може в підсумку зазнати чимало змін.

Депутатка Ірина Фріз, яка входить до Комітету Верховної Ради з питань національної безпеки, оборони та розвідки, зазначила, що всього розглянули 4269 правок. Наступного тижня будуть розглянуті комітетські правки і фактично законопроєкт до другого читання буде готовий для обговорення в сесійній залі, додала вона.