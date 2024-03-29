Головна Країна Політика
search button user button menu button

Стефанчук назвав терміни розгляду законопроєкту про мобілізацію

Валерій Ульяненко
glavcom.ua
Стефанчук назвав терміни розгляду законопроєкту про мобілізацію
Якщо депутати наполягатимуть на всіх правках, розгляд законопроєкту може зайняти декілька тижнів
фото: Руслан Стефанчук/Facebook

Законопроєкт винесуть на розгляд Ради щойно буде готова фінальна порівняльна таблиця

Верховна Рада може розглядати законопроєкт про мобілізацію в сесійній залі впродовж кількох тижнів, якщо народні депутати наполягатимуть на всіх правках. Про це голова парламенту Руслан Стефанчук повідомив у коментарі «Українській правді».

«Якщо депутати наполягатимуть на всіх правках, це (розгляд проєкту закону в сесійній залі – ред.) може зайняти тиждень або декілька тижнів. Якщо ні, якщо будуть задоволені всі позиції, які колеги відстояли на комітеті, тоді розгляд цього проєкту відбудеться в більш стислі строки», – підкреслив він.

Стефанчук зазначив, що Рада розпочне розгляд законопроєкту про мобілізацію в сесійній залі, коли його фінальна версія буде напрацьована Комітетом з питань нацбезпеки, оборони і розвідки, а також підготовлені висновки лінгвістичної та юридичної експертиз.

«Щойно буде готова фінальна порівняльна таблиця, думаю, ми одразу можемо розглядати питання щодо можливості внесення цього законопроєкту в зал. Зараз я не готовий назвати терміни, бо ще немає завершеного продукту. Але я знаю, що багато речей, які були в проєкті, підтримані комітетом. Щодо дискутивних положень були або зміни, або відхилення», – повідомив голова Ради. Стефанчук додав, що як тільки буде «кінцева картина», одразу законопроєкт буде винесено в зал.

Зауважимо, 7 лютого Верховна Рада підтримала оновлений урядовий законопроєкт про мобілізацію. Серед його пунктів – скасування строкової служби (замість неї буде базовий військовий вишкіл) і демобілізація військових після 36 місяців служби.

До другого читання проєкту закону народні депутати подали понад 4 тис. правок: вручну й електронно. Унаслідок цього законопроєкт може в підсумку зазнати чимало змін.

Депутатка Ірина Фріз, яка входить до Комітету Верховної Ради з питань національної безпеки, оборони та розвідки, зазначила, що всього розглянули 4269 правок. Наступного тижня будуть розглянуті комітетські правки і фактично законопроєкт до другого читання буде готовий для обговорення в сесійній залі, додала вона.

Читайте також:

Теги: Верховна Рада мобілізація Руслан Стефанчук законопроєкт

Читайте нас

google news img Читайте нас у Google News telegram social img Читайте нас у Telegram

Коментарі — 0

Авторизуйтесь , щоб додавати коментарі
Іде завантаження...
Показати більше коментарів

Читайте також

Після 24 лютого 2022 року кількість людей з інвалідністю II та III групи значно зросла
Усім, хто отримав інвалідність з 2022 року, доведеться пройти переогляд – нардеп
1 березня, 12:38
Глава зовнішньополітичного комітету переконаний, що спікер Палати представників Майк Джонсон підтримає альтернативний законопроєкт
Конгрес США незабаром представить альтернативний законопроєкт з допомогою для України
6 березня, 21:57
Гетманцев підкреслив, що обмеження стосуватимуться лише певних «аномальних операцій»
Законопроєкт про обмеження карткових переказів: Гетманцев заспокоїв українців
8 березня, 14:36
Голосування перенесуть на квітень з огляду на заплановану двотижневу перерву у роботі Конгресу наприкінці березня
Палата представників США працює над проєктом пакета допомоги для України – ЗМІ
9 березня, 08:20
Комітет повернув право на відстрочку від призову для аспірантів бюджетної та контрактної форм навчання
Міносвіти складе список вишів, які допомагають ухилятися від мобілізації
24 березня, 21:11
У 2010-2013 роках Анатолій Головін був Головою Конституційного суду
Суддю, який змінив Конституцію під Януковича, не врятувало рішення європейського суду
27 березня, 19:28
Патріарх Кирило є єпископом РПЦ, який неодноразово закликав росіян йти на війну проти України та наголошував, що «Росія тепер буде рятувати всю планету від фашизму»
З'їзд РПЦ благословив Путіна на повне знищення України
Вчора, 11:44
Працівники ТЦК прийшли до чоловіка додому
На Волині чоловік з ножем напав на співробітника військкомату
27 березня, 08:27
Поліція має право примусово доставляти людей, які є в базі, до ТЦК в порядку адміністративного затримання
Мобілізація: кого з чоловіків дозволено примусово доставляти до ТЦК
27 березня, 13:13

Політика

Зеленський назвав умову, за якої Путін віддасть всі окуповані території
Зеленський назвав умову, за якої Путін віддасть всі окуповані території
Стефанчук назвав терміни розгляду законопроєкту про мобілізацію
Стефанчук назвав терміни розгляду законопроєкту про мобілізацію
Данілов може стати послом ще однієї країни – ЗМІ
Данілов може стати послом ще однієї країни – ЗМІ
Постпред України в ООН після російської атаки звернувся до США
Постпред України в ООН після російської атаки звернувся до США
На березі Тиси місцева влада збудує річковий порт
На березі Тиси місцева влада збудує річковий порт
Зеленський розповів, куди окупанти цілилися під час нічної атаки по Україні
Зеленський розповів, куди окупанти цілилися під час нічної атаки по Україні

Найпопулярніше

За день За три дні За тиждень
208K
Посольство Казахстану закликало своїх громадян залишити Україну
21K
Танки ще однієї країни виявилися непридатними для війни в Україні
15K
Військовому довелося їхати у тамбурі потяга: причина обурила суспільство
11K
Відставка Залужного: Сирський вперше прокоментував рішення президента
8480
Загибель помічника Залужного: ДБР завершило розслідування щодо офіцера
7949
Між окупацією та наступом. Що обере Путін?

Новини

Масована атака на Україну, вибухи в Білгороді: головне за ніч
Сьогодні, 06:35
В Україні було оголошено повітряну тривогу: ворог атакував ракетами і «шахедами»
Сьогодні, 06:14
Дощі, подекуди сильний вітер: прогноз погоди на 29 березня
Сьогодні, 05:20
У Києві повітряна тривога тривала понад 30 хвилин
Сьогодні, 02:39
День фокусника. Які свята відзначаємо 29 березня
Сьогодні, 00:19
Заборона на експорт газу створює перешкоди для інвестицій у видобуток – нардеп
Вчора, 18:10

Прес-релізи

У Києві запустили акселератор для технологічних рішень «Стійке місто»
У Києві запустили акселератор для технологічних рішень «Стійке місто»
7 березня, 12:55
Дата публікації новини:
Social ico fb Social ico twitter Social ico youtube Social ico mail Social ico rss

© 2009-2024, «Українські медійні системи». Всі права захищені

Онлайн-медіа «Інформаційне агентство «Главком», ідентифікатор медіа – R40-01991. Власник: ТОВ «Хаб Главком»

Публікація всіх авторських матеріалів та відеороликів «Главкома» дозволена тільки за умови прямого лінка на сайт. Для інтернет-видань обов’язковим є розміщення прямого, відкритого для пошукових систем лінка у першому абзаці на конкретну новину, статтю чи відео.

Політика конфіденційності (Privacy Policy). Правила сайту

Партнери: depositphotos.ua