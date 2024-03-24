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Стало відомо, кому РФ пропонує посади держслужбовців на окупованих територіях

Юлія Войцехівська
glavcom.ua
Стало відомо, кому РФ пропонує посади держслужбовців на окупованих територіях
Ворог заохочує росіян воювати проти України обіцянками щодо працевлаштування в окупаційних адміністраціях
фото: Центр національного спротиву

Кремль планує подолати дефіцит кадрів на окупованих територіях, адже місцеві у більшості не працюють з окупантами

Росія пропонує ветеранам так званої «спеціальної військової операції» посади держслужбовців на тимчасово окупованих територіях України. Про це повідомляє Центр національного спротиву (ЦНС).

«Ворог заохочує росіян воювати проти України обіцянками щодо працевлаштування в окупаційних адміністраціях», – йдеться в повідомленні.

За даними ЦНС, в межах програми «герої СВО» кожен окупант після закінчення контракту може залишитись на окупованих територіях України й отримати посаду в окупаційних структурах окупантів.

Таким чином у Кремлі планують подолати дефіцит кадрів, адже місцеві у більшості не працюють з ними.

У ЦНС підкреслили, що для отримання посади «ветеранам СВО» необхідно вищу освіту, але у разі її відсутності їх відправляють на курси у місцеві «фейкові виші», які за кілька місяців видадуть «необхідні дипломи».

Крім цього, зазначається, що окупанти на посадах переїжджають з родинами на тимчасово окуповані території й таким чином змінюють демографічний склад захоплених регіонів.

Нагадаємо, російські загарбники будують залізницю на окупованих територіях України. Зокрема, однією з цілей РФ буде відновлення об’єктів промисловості в Маріуполі, які вона ж і зруйнувала у 2022 році. 

Як повідомлялося, на тимчасово окупованих територіях України росіяни посилили стеження і прослуховування приватних розмов і телефонних дзвінків місцевих жителів.

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Теги: окупація окуповані території

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