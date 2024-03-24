Стало відомо, кому РФ пропонує посади держслужбовців на окупованих територіях

Ворог заохочує росіян воювати проти України обіцянками щодо працевлаштування в окупаційних адміністраціях

Кремль планує подолати дефіцит кадрів на окупованих територіях, адже місцеві у більшості не працюють з окупантами

Росія пропонує ветеранам так званої «спеціальної військової операції» посади держслужбовців на тимчасово окупованих територіях України. Про це повідомляє Центр національного спротиву (ЦНС).

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«Ворог заохочує росіян воювати проти України обіцянками щодо працевлаштування в окупаційних адміністраціях», – йдеться в повідомленні.

За даними ЦНС, в межах програми «герої СВО» кожен окупант після закінчення контракту може залишитись на окупованих територіях України й отримати посаду в окупаційних структурах окупантів.

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Таким чином у Кремлі планують подолати дефіцит кадрів, адже місцеві у більшості не працюють з ними.

У ЦНС підкреслили, що для отримання посади «ветеранам СВО» необхідно вищу освіту, але у разі її відсутності їх відправляють на курси у місцеві «фейкові виші», які за кілька місяців видадуть «необхідні дипломи».

Крім цього, зазначається, що окупанти на посадах переїжджають з родинами на тимчасово окуповані території й таким чином змінюють демографічний склад захоплених регіонів.

Нагадаємо, російські загарбники будують залізницю на окупованих територіях України. Зокрема, однією з цілей РФ буде відновлення об’єктів промисловості в Маріуполі, які вона ж і зруйнувала у 2022 році.

Як повідомлялося, на тимчасово окупованих територіях України росіяни посилили стеження і прослуховування приватних розмов і телефонних дзвінків місцевих жителів.