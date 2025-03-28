Уночі окупанти атакували Одещину, в регіоні вирували пожежі

ДСНС повідомила про одного постраждалого

У ніч на сьогодні, 28 березня, російські окупанти атакували Одеську область. Внаслідок ворожої атаки у регіоні сталися пожежі – горіли гаражі та господарські споруди . Про це повідомляє «Главком» з посиланням на Державну службу з надзвичайних ситуацій.

Як повідомили у ДСНС, одна людина постраждала. Також на Одещині пошкоджені приватні житлові будинки. Усі пожежі вдалося оперативно загасити.

фото: ДСНС

фото: ДСНС

Нагадаємо, напередодні, 27 березня, ввечері російські агресори завдали масованого удару безпілотниками по цивільних обʼєктах у промислових зонах на території Полтавської громади. Там сталася масштабна пожежа, проте минулося без постраждалих.

Також «Главком» повідомляв, що у донецькій області було розширено зону примусової евакуації сімей з дітьми. Таке рішення було ухвалено через почастішання ворожих обстрілів. Місцева влада заявила, що докладе будь-яких зусиль, аби вберегти дітей.