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Уночі окупанти атакували Одещину, в регіоні вирували пожежі

Варвара Шолян
glavcom.ua
Варвара Шолян
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Уночі окупанти атакували Одещину, в регіоні вирували пожежі
Внаслідок ворожої атаки на Одещині горіли гаражі та господарські споруди
фото: ДСНС

ДСНС повідомила про одного постраждалого

У ніч на сьогодні, 28 березня, російські окупанти атакували Одеську область. Внаслідок ворожої атаки у регіоні сталися пожежі – горіли гаражі та господарські споруди . Про це повідомляє «Главком» з посиланням на Державну службу з надзвичайних ситуацій.

Як повідомили у ДСНС, одна людина постраждала. Також на Одещині пошкоджені приватні житлові будинки. Усі пожежі вдалося оперативно загасити. 

Уночі окупанти атакували Одещину, в регіоні вирували пожежі фото 1
фото: ДСНС
Уночі окупанти атакували Одещину, в регіоні вирували пожежі фото 2
фото: ДСНС

Нагадаємо, напередодні, 27 березня, ввечері російські агресори завдали масованого удару безпілотниками по цивільних обʼєктах у промислових зонах на території Полтавської громади. Там сталася масштабна пожежа, проте минулося без постраждалих.

Також «Главком» повідомляв, що у донецькій області було розширено зону примусової евакуації сімей з дітьми. Таке рішення було ухвалено через почастішання ворожих обстрілів. Місцева влада заявила, що докладе будь-яких зусиль, аби вберегти дітей.

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Теги: Одещина

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