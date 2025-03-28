Втрати ворога станом на 28 березня 2025 – Генштаб ЗСУ

Триває 1129-й день повномасштабної війни в Україні

Протягом минулої доби українські захисники знищили 1860 окупантів

Генеральний штаб Збройних сил України оновив втрати російських окупантів станом на ранок пʼятниці, 28 березня 2025 року.

Втрати Росії у війні на 28 березня 2025 року

РФ у війні з Україною станом на 28 березня втратила:

особового складу ‒ близько 910750 (+1860) осіб,

танків ‒ 10455 (+17) од,

бойових броньованих машин ‒ 21762 (+61) од,

артилерійських систем – 25387 (+122) од,

РСЗВ – 1344 (+1) од,

засоби ППО ‒ 1119 (+1) од,

літаків – 370 (+0) од,

гелікоптерів – 335 (+0) од,

БПЛА оперативно-тактичного рівня – 31070 (+144),

крилаті ракети ‒ 3121 (+0),

кораблі/катери ‒ 28 (+0) од,

підводні човни – 1 (+0) од,

автомобільної техніки та автоцистерн – 42280 (+210) од,

спеціальна техніка ‒ 3787 (+0).

Втрати ворога у війні станом на 28 березня 2025 року інфографіка: Генштаб ЗСУ

Активність флоту окупантів станом на 28 березня

у Чорному морі один ворожий корабель, який є носієм крилатих ракет «Калібр», загальним залпом до чотирьох ракет;

в Азовському морі ворожі кораблі відсутні;

у Середземному морі чотири ворожі кораблі, з яких три є носіями крилатих ракет «Калібр», загальним залпом до 26 ракет.

За добу в інтересах РФ прохід Керченською протокою здійснили:

до Чорного моря – 12 суден, з них шість суден продовжили рух у напрямку протоки Босфор;

до Азовського моря – вісім суден, з них два судна продовжили рух з протоки Босфор.

Активність флоту окупантів станом на 28 березня 2025 року інфографіка: ВМС ЗСУ

Як відомо, триває 1129-й день повномасштабної війни в Україні.

Нагадаємо, пізно ввечері, 27 березня, Росія атакувала Полтаву дронами. Повідомлялося про влучання у промзону. Генштаб заявив, що окупанти продовжують тероризувати цивільне населення України.

Унаслідок влучань та падіння уламків на шести різних локаціях було зафіксовано пошкодження складських приміщень, адмінбудівлі та трансформатора одного з підприємств. Унаслідок атаки сталися загоряння загальною площею 2500 кв. м.

Як повідомлялося, Росія продовжує бити по енергетиці України. За останню добу було зафіксовано щонайменше два удари.

До слова, збитки від українських ударів по російській енергетиці за пів року – з 1 вересня 2024 року до 12 лютого 2025-го – становлять щонайменше 60 млрд рублів, або $658 млн.