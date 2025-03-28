Удар РФ по Харкову. Міністри Норвегії читають щоденник хлопчика над вирвою (фото)
Міністри на власні очі побачили наслідки російського терору проти Харкова та його мешканців
Міністр закордонних справ Норвегії Еспен Барт Ейде та міністерка праці та інтеграції Тоньє Бренна знайшли у вирві від російського безпілотника блокнот дитини. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на керівника патронатної служби МЗС Дмитра Тужанського.
За словами посадовця, міністри прочитали записник Максима, років 5-7, який полюбляє комп’ютерні ігри.
«Цей блокнот норвезькі високопосадовці знайшли у тій вирві, оглядаючи місце підступної російської атаки в одному з житлових масивів Харкова», – каже він.
Міністри на власні очі побачили наслідки російського терору проти міста та його мешканців, зокрема пошкодження від масованого удару дронів вночі напередодні візиту. Дипломати також відвідали Салтівку, один з районів Харкова, який найбільше постраждав від російських обстрілів.
Як відомо, увечері 26 березня, з 20:40 до 21:30 російська армія здійснила масштабну атаку безпілотниками по Харкову. Під ударами росіян були два райони міста.
Нагадаємо, до України прибули з візитом міністр закордонних справ Норвегії Еспен Барт Ейде та міністерка праці та інтеграції Тоньє Бренна – для неї це перший візит в Україну.
Міністри зустрінуться з українськими колегами, а також промоніторять результати норвезької підтримки.
«Важливо, що ми демонструємо свою підтримку Україні, подорожуючи сюди та відвідуючи український уряд, громадянське суспільство та міжнародні організації, які виконують життєво важливу роботу», – зазначив очільник МЗС Норвегії Еспен Барт Ейде.
Раніше «Главком» повідомляв, що цьогоріч Норвегія збільшить допомогу Україні у понад два рази – до суми у майже €7,5 млрд.
До слова, у лютому цього року норвезький уряд ухвалив рішення закупити та передати системи ППО для України на суму 1,2 млрд крон (понад €86 млн).
Коментарі — 0