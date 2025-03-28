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Удар РФ по Харкову. Міністри Норвегії читають щоденник хлопчика над вирвою (фото)

Ростислав Вонс
glavcom.ua
Ростислав Вонс
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Удар РФ по Харкову. Міністри Норвегії читають щоденник хлопчика над вирвою (фото)
Норвезькі урядовці прочитали записник маленького Максима, який захоплюється компʼютерними іграми
фото: Facebook/Дмитро Тужанський

Міністри на власні очі побачили наслідки російського терору проти Харкова та його мешканців

Міністр закордонних справ Норвегії Еспен Барт Ейде та міністерка праці та інтеграції Тоньє Бренна знайшли у вирві від російського безпілотника блокнот дитини. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на керівника патронатної служби МЗС Дмитра Тужанського.

За словами посадовця, міністри прочитали записник Максима, років 5-7, який полюбляє комп’ютерні ігри.

«Цей блокнот норвезькі високопосадовці знайшли у тій вирві, оглядаючи місце підступної російської атаки в одному з житлових масивів Харкова», – каже він.

Міністри на власні очі побачили наслідки російського терору проти міста та його мешканців, зокрема пошкодження від масованого удару дронів вночі напередодні візиту. Дипломати також відвідали Салтівку, один з районів Харкова, який найбільше постраждав від російських обстрілів.

Як відомо, увечері 26 березня, з 20:40 до 21:30 російська армія здійснила масштабну атаку безпілотниками по Харкову. Під ударами росіян були два райони міста.

Нагадаємо, до України прибули з візитом міністр закордонних справ Норвегії Еспен Барт Ейде та міністерка праці та інтеграції Тоньє Бренна – для неї це перший візит в Україну.

Міністри зустрінуться з українськими колегами, а також промоніторять результати норвезької підтримки.

«Важливо, що ми демонструємо свою підтримку Україні, подорожуючи сюди та відвідуючи український уряд, громадянське суспільство та міжнародні організації, які виконують життєво важливу роботу», – зазначив очільник МЗС Норвегії Еспен Барт Ейде.

Раніше «Главком» повідомляв, що цьогоріч Норвегія збільшить допомогу Україні у понад два рази – до суми у майже €7,5 млрд.

До слова, у лютому цього року норвезький уряд ухвалив рішення закупити та передати системи ППО для України на суму 1,2 млрд крон (понад €86 млн).

Теги: Харків міністр Норвегія

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