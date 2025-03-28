У Полтаві сталися масштабні пожежі після атаки росіян

Рятувальники загасили пожежі на всіх обʼєктах

Ворожі війська знову запустили ударні безпілотники по Україні

Учора ввечері Російська Федерація завдала масованого удару безпілотниками по цивільних обʼєктах у промислових зонах на території Полтавської громади. Розпочалася масштабна пожежа. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на голову Полтавської ОВА Володимира Когута.

Унаслідок влучань та падіння уламків на шести різних локаціях було зафіксовано пошкодження складських приміщень, адмінбудівлі та трансформатора одного з підприємств. Унаслідок атаки сталися загоряння загальною площею 2500 кв. м.

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Зафіксовано пошкодження складських приміщень, адмінбудівлі та трансформатора одного з підприємств фото: Telegram/Володимир Когут

Станом на 4:00 пожежі на всіх обʼєктах ліквідовано. До гасіння були залучені 19 одиниць техніки та 90 представників ДСНС.

Обійшлося без постраждалих.

Нагадаємо, пізно ввечері, 27 березня, Росія атакувала Полтаву дронами. Повідомлялося про влучання у промзону.

Раніше Генштаб заявив, що окупанти продовжують тероризувати цивільне населення України.

Як повідомлялося, Росія продовжує бити по енергетиці України. За останню добу було зафіксовано щонайменше два удари.

До слова, збитки від українських ударів по російській енергетиці за пів року – з 1 вересня 2024 року до 12 лютого 2025-го – становлять щонайменше 60 млрд рублів, або $658 млн.