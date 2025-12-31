Головна Країна Події в Україні
«Азов» спростував заяви про окупацію Родинського

Ростислав Вонс
glavcom.ua
Ростислав Вонс
«Азов» спростував заяви про окупацію Родинського
Прапор України, встановлений у Родинському бійцями 14-ї бригади «Червона Калина»
скриншот з відео «Червоної Калини»

За словами військових, Сили оборони продовжують утримувати населений пункт

Інформація про нібито захоплення російськими окупантами Родинського на Донеччині не відповідає дійсності. Бійці 14-ї бригади оперативного призначення «Червона Калина» першого корпусу Нацгвардії «Азов» утримують населений пункт. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на заяву бригади.

«Родинське під контролем Сил оборони. Сили оборони України утримують населений пункт Родинське, попри брехливі заяви окупантів. Військові РФ, яким вдається просочитися в місто, виявляються та знищуються всіма наявними засобами. Бойова робота триває цілодобово», – йдеться в повідомленні.

Військові наголосили, що Росія використовує брехню як зброю – «нарівні з гарматами та ракетами». «Наша місія – протистояти ворогу в усіх вимірах цієї війни», - додала бригада.

Як повідомлялося, 27 грудня російське військове командування заявило про окупацію Родинського. Наприкінці жовтня українські військові вже спростовували заяви РФ про нібито захоплення міста.

До слова, у 2025 році бойові дії в Україні не призвели до кардинальних змін на фронті, однак супроводжувалися поступовим просуванням російських військ. Українські захисники продовжують утримувати ключові позиції та завдають противнику відчутних втрат.

У звіті Інституту вивчення війни (ISW) йшлося, що у 2025 році російські окупаційні війська взяли під контроль близько 4,7 тис. кв. км території України, що становить приблизно 0,78% від загальної площі держави. Це більше, ніж у 2024 році, коли, за оцінками проєкту DeepState, Україна втратила контроль над понад 3,6 тис. кв. км.

