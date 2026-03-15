Росія вбила двох медиків «швидкої» на Харківщині

Поблизу села Червона Хвиля загинули 27-річний і 56-річний чоловіки

Протягом минулої доби ворожих ударів зазнали 21 населений пункт Харківської області. Унаслідок обстрілів двоє людей загинули, ще двоє – поранені. Про це повідомляє «Главком» із посиланням на голову Харківської обласної військової адміністрації Олега Синєгубова.

Поблизу села Червона Хвиля Великобурлуцької громади загинули 27-річний і 56-річний чоловіки, зазнав поранень 54-річний чоловік – усі працівники бригади екстреної медичної допомоги. У місті Куп’янськ постраждала 63-річна жінка.

Наслідки ворожого удару поблизу села Червона Хвиля Великобурлуцької громади фото: Прокуратура України

Ворог активно застосовував по Харківщині різні види озброєння: КАБ, 26 БпЛА різних типів, шість FPV-дронів.

Пошкоджено та зруйновано обʼєкти цивільної інфраструктури:

у Богодухівському районі пошкоджено п'ять приватних будинків, три господарчі споруди, гараж (село Олексіївка), чотири приватні будинки, автомобіль (село Покровка), залізничну інфраструктуру (село Маяк);

у Куп’янському районі пошкоджено цивільне підприємство (селище Приколотне), три приватні будинки, дві господарчі споруди (село Сподобівка), автомобіль (село Нова Олександрівка), автомобіль екстреної медичної допомоги (село Червона Хвиля);

в Ізюмському районі пошкоджено два приватні будинки, господарчі споруди (селище Борова);

у Харківському районі пошкоджено приватний будинок, автомобіль (село Руська Лозова), складське приміщення (селище Солоницівка), приватний будинок, клуб (село Григорівка);

у Чугуївському районі пошкоджено електромережі (село Кочеток), приватний будинок (село Хотімля).

