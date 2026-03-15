Єлизавета Жабська
Росія вбила двох медиків «швидкої» на Харківщині
Наслідки ворожого удару поблизу села Червона Хвиля Великобурлуцької громади
фото: Прокуратура України

Поблизу села Червона Хвиля загинули 27-річний і 56-річний чоловіки

Протягом минулої доби ворожих ударів зазнали 21 населений пункт Харківської області. Унаслідок обстрілів двоє людей загинули, ще двоє – поранені. Про це повідомляє «Главком» із посиланням на голову Харківської обласної військової адміністрації Олега Синєгубова.

Поблизу села Червона Хвиля Великобурлуцької громади загинули 27-річний і 56-річний чоловіки, зазнав поранень 54-річний чоловік – усі працівники бригади екстреної медичної допомоги. У місті Куп’янськ постраждала 63-річна жінка.

Ворог активно застосовував по Харківщині різні види озброєння: КАБ, 26 БпЛА різних типів, шість FPV-дронів.

Пошкоджено та зруйновано обʼєкти цивільної інфраструктури:

  • у Богодухівському районі пошкоджено п'ять приватних будинків, три господарчі споруди, гараж (село Олексіївка), чотири приватні будинки, автомобіль (село Покровка), залізничну інфраструктуру (село Маяк);
  • у Куп’янському районі пошкоджено цивільне підприємство (селище Приколотне), три приватні будинки, дві господарчі споруди (село Сподобівка), автомобіль (село Нова Олександрівка), автомобіль екстреної медичної допомоги (село Червона Хвиля);
  • в Ізюмському районі пошкоджено два приватні будинки, господарчі споруди (селище Борова);
  • у Харківському районі пошкоджено приватний будинок, автомобіль (село Руська Лозова), складське приміщення (селище Солоницівка), приватний будинок, клуб (село Григорівка);
  • у Чугуївському районі пошкоджено електромережі (село Кочеток), приватний будинок (село Хотімля).

Нагадаємо, 14 березня російський дрон влучив у приміський пасажирський потяг на Сумщині.

Раніше на Харківщині армія РФ влучила безпілотником у приміський поїзд. Пасажири не постраждали. Машиніст і помічник машиніста отримали уламкові поранення – медики надали їм необхідну допомогу на місці.

Крім того, у ніч проти 14 березня російські війська здійснили масовану комбіновану атаку на Київську область, застосувавши дрони та ракети. Під ударом опинилися кілька районів області, є загиблі та постраждалі, пошкоджено житлові будинки й інфраструктуру. 

Теги: обстріл Харківщина медик

© 2009-2026, «Українські медійні системи». Всі права захищені

Онлайн-медіа «Інформаційне агентство «Главком», ідентифікатор медіа – R40-01991. Власник: ТОВ «Хаб Главком»

Публікація всіх авторських матеріалів та відеороликів «Главкома» дозволена тільки за умови прямого лінка на сайт. Для інтернет-видань обов’язковим є розміщення прямого, відкритого для пошукових систем лінка у першому абзаці на конкретну новину, статтю чи відео.

Онлайн-медіа «Інформаційне агентство «Главком» призначене для осіб старше 21 року. Переглядаючи матеріали, ви підтверджуєте свою відповідність віковим обмеженням.

«Спецпроєкт» – маркування для редакційних проєктів, які не є спонсорованими. «Партнерський проєкт» – маркування для матеріалів, що створюються в партнерстві з замовником. «Новини компаній» – маркування для матеріалів, створених на основі повідомлень, підготовлених самими компаніями, за зміст яких редакція відповідальності не несе. «Реклама», «пресрелізи», «promo», «pr», «благодійність», «соціальна ініціатива», «соціальна реклама» – маркування матеріалів, які публікуються переважно на правах реклами. Відповідальність за точність і зміст реклами несе рекламодавець. Редакція «Главкома» може не поділяти думку авторів рубрики «Думки вголос».

Будь-яке копіювання, передрук та відтворення фотографічних творів та/або аудіовізуальних творів правовласника Getty Images - суворо забороняється.

